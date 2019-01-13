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Emekli fark ödemeleri ne zaman ödenecek bakanlıktan son dakika açıklama

Emekli fark ödemeleri ne zaman ödenecek bakanlıktan son dakika açıklama

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların emekli fark ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emekli maaşlarındaki fark tutarı 25 Ocak'ta ödenecek" dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 10:11 - Güncelleme: 13-01-2019 10:11

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'ndan son dakika bir açıklama geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı (Emekli Sandığı) alanların aylıkları Ocak ayının 1’i ila 5’i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir" açıklaması yaptı.

Emekli maaşlarına 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte yüzde 10.19 oranında zam yapılacağı belli olmuştu. Zam oranı belli olsa da birçok vatandaş hesaplamaları yapmakta oldukça zorlanıyor. Öyle ki arama motorları üzerinden en çok yapılan araştırmalardan biri de 2019 zamlı emekli maaş tablosu kelimesi oluyor. Emekli maaşlarında 498 liraya kadar artış yaşanacak.

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