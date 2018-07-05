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Emekli ek ödeme zammı SGK - Bağ-Kur 2018 ek ödemeli maaşı

Emekli ek ödeme zammı SGK - Bağ-Kur 2018 ek ödemeli maaşı

SGK ve Bağkur emeklisi ek ödemeli Temmuz 2018 maaşları kaç lira oldu tam liste çıktı. 1060 lira maaş alan Temmuz 2018 maaşı 1.212 lira oldu. 1.509 lira maaş alanlar 1.713 lira alacaklar. İşte ek ödemeli SSK ve bağkur emekli maaşları.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 22:50 - Güncelleme: 05-07-2018 22:50

Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım çalışanı emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Açıklanan ocak-haziran enflasyon rakamına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 9.17 zamlı alacak. Ocak ayındaki zamla birlikte 2018’de işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 14.86 artmış olacak. Böylece temmuz ayında emekli olduğu yıla göre en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.714 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.533,8 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.164 liraya yükselecek. Zamla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek.

SGK VE BAĞ-KUR EK ÖDEME ZAMMI :  Önce, SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklilerinden başlıyoruz. 2018’in ocak-haziran dönemi, altı aylık enflasyon, yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de temmuz ayında maaşlarını yüzde 9.17 zamlı alacak. 1060 lira maaş alan Temmuz 2018 maaşı 1.212 lira oldu. 1.509 lira maaş alanlar 1.713 lira alacaklar. Tablodaki zamlı maaşlar en düşük SSK ve Bağ-Kur tarım emeklisinden başlamaktadır. İşte en düşük emekli maaşından en yüksek emekli maaşına kadar ek ödemeli temmuz 2018 maaşları listesi:

Ek ödemeli emekli zammı 2018 Temmuz maaşları tam listesi - TIKLA

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