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Emekli bayram ikramiyesi SSK'lıya ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi SSK'lıya ne zaman ödenecek?

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu milyonlarca emeklinin gündemindeydi bugün resmi açıklama geldi. 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi ayın 16'sında ödenecek. SSK ve Emekli Sandığı emeklileri 1000 liralık bayram ikramiyesini 16 Ağustos'ta alacak.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 15:00 - Güncelleme: 07-08-2018 15:00

Emekliye bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman net kesin tarih belli oldu. Milyonlarca Bağkur, SSK ve Emekli sandığı emeklilerine 1000 liralık bayram ikramiyesi 16 Ağustos ve 17 Ağustos'ta ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta bin TL'lik bayram ikramiyesini alacak. 

BAKAN NET TARİHİ VERDİ: Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına bin TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır."

11,7 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK: Bakan Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplam 10,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. 

BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK: 2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lirayı Ramazan Bayramı’nda alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyordu beklenen haber geldi.

Ağustos ayında emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, ağustos ayının 16'sında ve 17'sinde hesaplara yatırılacak. 

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR KİMLERE ÖDENİR: Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR: Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000'erTL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.

BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİNDE HANGİ DOSYA ESAS ALINIR?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır.

Örnek 1; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Örnek 2; emekli aylığı ile birlikte %45 meslekte kazanma gücü kaybı oranı üzerinden sürekli iş göremezlik geliri alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren emekli aylığı dosyası üzerinden 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesi varislerine ödenir.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR: Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALMAKTA OLANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri al makta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenir.

Örneğin; meslekte kazanma gucu kayıp oranı %25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL'nin %25'i oranında yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Bayram İkramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

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