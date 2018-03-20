Emekli askeri Hakim Üçok'a büyük şok! Ergenekon ve hipnoz...

ERGENEKON ve Balyoz davalarında 4 yıl 10 ay cezaevinde kalan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok'un avukatlık ruhsatı almak için yaptığı başvuru Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Üçok, Adalet Bakanlığı’nın reddetme gerekçesi Ergenekon soruşturmasının ve “Hipnoz davası”nın olduğunu söyledi. Üçok karara "Yuh olsun" diyerek tepki gösterdi.

İSTANBUL BAROSU VE BAROLAR BİRLİĞİ ONAY VERMİŞ: İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin yaptığı başvuruyu kabul ettiğini aktaran Üçok, Adalet Bakanlığı’nın reddetme gerekçesini eleştirdi. FETÖ'cü hakim ve savcıların açtığı soruşturmalar ve yaptığı yargılamalar sonucu dört defa tutuklandığını ve 4 yıl 9 ay 25 gün hapiste kaldığını aktaran Üçok, yargılandığı davaların FETÖ kumpası olduğunun bilinmesine rağmen Adalet Bakanlığı'nın bu dava ve soruşturmaları gerekçe göstermesini şu sözlerle eleştirdi:

HALA BÖYLE DÜŞÜNÜLÜYORSA: “Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, Ergenekon Terör örgütü diye bir örgüt yoktur diye kısaca özetlenebilecek kararını yok sayarak, FETÖ'nün şeddeli ahlaksızı Zekeriya Öz'ün 2010 yılında hakkımda başlattığı ve o günden bu yana hiçbir işlem yapılmayan Ergenekon Terör Örgütü üyesi suçlaması ile ilgili alçakça tezgahlanmış bir soruşturmayı gerekçe göstererek tam olarak 8 yıl sonra hakkımda ‘Hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle' suçlanan bir örgütün üyesi olmaktan soruşturma var diyerek Avukatlık ruhsatı talebi başvurumu kabul etmeyenlere söylediğim bu söz az bile. Ben onlara siz gerçekten hala böyle düşünüyorsanız hepinize yazıklar olsun derim.”

HİPNOZ DAVASI: Adalet Bakanlığı'nın diğer gerekçesinin de FETÖ kumpas davası olduğunu vurgulayan Üçok, şunları söyledi:“Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen ‘Hipnozla İşkence‘ diye bir karar var. Alçakça bir FETÖ kumpası. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliği ile beni ‘Hipnozla İşkence Yapmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 3 ay içerisinde kararı o nadı. Anayasa Mahkemesi 2015 yılında ihlal kararı verdi. Tam üç yıldır yeniden yargılanmam devam ediyor. Kumpasın kumpası olan ve Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı ile yeniden yargılanması Kayseri'de devam eden Hipnozla İşkence davasını gerekçe göstererek Avukatlık Ruhsatı başvurumu red edenlere yuh olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.