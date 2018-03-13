Elon Musk’tan sonra yeni aşkını buldu! 26 yaş fark var

ABD'li aktris Amber Heard, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile olan ayrılığından sonra kalbinin prensini buldu. Güzel oyuncu Amber Heard’ın Tesla kurucusu Elon Musk’tan sonra kendisinden 26 yaş büyük efsanevi oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
31 yaşındaki Heard ile 57 yaşındaki Penn, önceki gün Los Angeles’taki bir barda birlikte görüldü. Page Six, haberinde, samimi oldukları iddia edilen çift için, “İlişki yaşıyor gibi görünüyorlardı” yorumunu yaptı.
Los Angeles'ta Sunset Tower Bar'da flört ederken görülen çiftin etrafa verdiği enerji bu buluşmaların arkasının geleceği yönünde olmuş.
Şiddet gördüğünü iddia ettiği Johnny Depp’ten 2016’da olaylı bir şekilde ayrılan Heard, Elon Musk’la birlikte olmaya başlamış, bir dargın bir barışık ilişki yaşamıştı.
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