Elon Musk’tan sonra yeni aşkını buldu! 26 yaş fark var

Oyuncu Amber Heard’ın Tesla kurucusu Elon Musk’tan sonra kendisinden 26 yaş büyük, usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.

ABD'li aktris Amber Heard, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile olan ayrılığından sonra kalbinin prensini buldu. Güzel oyuncu Amber Heard’ın Tesla kurucusu Elon Musk’tan sonra kendisinden 26 yaş büyük efsanevi oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü. Twitter

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31 yaşındaki Heard ile 57 yaşındaki Penn, önceki gün Los Angeles’taki bir barda birlikte görüldü. Page Six, haberinde, samimi oldukları iddia edilen çift için, “İlişki yaşıyor gibi görünüyorlardı” yorumunu yaptı.



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Los Angeles'ta Sunset Tower Bar'da flört ederken görülen çiftin etrafa verdiği enerji bu buluşmaların arkasının geleceği yönünde olmuş. Twitter

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