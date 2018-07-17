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Elon Musk'tan dalgıca büyük ayıp!

Elon Musk'tan dalgıca büyük ayıp!

Elon Musk Tayland'daki kurtarma çalışmaları için hazırladığı denizaltısını eleştiren dalgıcı pedofil olmakla suçladı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 15:47 - Güncelleme: 17-07-2018 15:47

Çılgın girişimci Elon Musk aynı zamanda kendi reklamını iyi yapan bir isim. Birçok konuyla ilgili olarak kamuoyunda yorumlarını paylaşan ve özellikle bu konuda Twitter'ı etkili kullanan Musk'ın, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayla ilgili yorumu pes artık dedirtti.

Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması için hazırlattığı mini denizaltının, kurtarma operasyonunda yer alan bir dalgıç tarafından eleştirilmesi üzerine, dalgıca Twitter'da 'pedofil' dedi. Gelen tepkiler üzerine tweeti silerken, İngiliz dalgıç Vern Unsworth'un dava açmayı düşündüğü açıklandı.

Tayland'da mağarada ne olmuştu? Yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocuklar ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran'da Tayland'ın kuzeyindeki Tham Luan Mağaraları'nda kaybolmuştu. Tayland Deniz Kuvvetleri ve dünya çapından deneyimli dalgıçların çalışmaları sonucu, Wild Boar futbol ekibi geçen hafta kurtarılmıştı.

Elon Musk, çocukların ve antrenörlerinin kurtarılması için mini denizaltı tasarlamıştı, ancak denizaltı kurtarma ekibi tarafından 'kullanışsız' bulundu.

Halkla İlişkiler çalışması iddiası: Tayland'da yaşayan İngiliz bir dalgıcın, CNN'e verdiği röportajda, mini denizaltının bir "halkla ilişkiler çalışması" olduğunu söylemesi, Elon Musk'ı kızdırdı. Dalgıç Unsworth, röportaj sırasında Musk'ın mini denizaltısı hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine, "Denizaltısını acıyan yerine sokabilir" dedi.

CNN'in haberine göre, dalgıç Unsworth, altı yıl boyunca ziyaret ettiği mağaranın yapısını çok iyi bilmesi nedeniyle, kurtarma operasyonunun en önemli dalgıçlarından biriydi.

Unsworth şunları söylemişti: "Kesinlikle işe yarama şansı yoktu. Mağara geçişlerinin nasıl oldukları hakkında hiçbir fikri yoktu. Denizaltı, yanılmıyorsam, 1 metre 67 santimetreydi, bükülmezdi, bu nedenle köşelerden dönme ya da engelleri aşma ihtimali yoktu.

"Dalış noktasının başlangıcından 50 metre öteye gidemezdi. Sadece bir halkla ilişkiler çalışmasıydı."

Elon Musk ise, bu sözlere cevaben Twitter'dan, "Mağarayı katedebilen bir denizaltı yapacağız, sorun değil. Üzgünüm pedofil adam, bunu sen istedin" mesajını paylaştı. Gelen tepkiler sonucu Twitter mesajını silen Musk, dalgıç tarafından mahkemeye verilme riski ile karşı karşıya.

Kaynak: Teknolojioku

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