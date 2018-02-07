Elon Musk’ın Mars hayalleri yıkıldı!

Tesla ve Space-X’in kurucusu Elon Musk, aracın hedefine ulaşamayacağını itiraf etti, yeni rotasını paylaştı. Aracın Mars’a ulaşamacayak olması hayal kırıklığına yol açtı. Bazı uzmanlar başarısızlığın Space-X’e güveni sarstığı görüşünde. Ancak sivil bir kurumun, yeniden kullanılabilir roketlerle ilk denemesinde gezegenler arası uzaya bir otomobil göndermiş olmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyenler de var.