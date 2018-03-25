'Elon Musk'ın babası, üvey kızından çocuk sahibi oldu'

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın 'berbat bir insan' diye niteleyerek görüşmediği babasının üvey kızıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olduğu iddia edildi. Musk, babası için "Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız" demiş, babası da "Şımarık bir çocuk gibi davranıyor. İstediğini alamadığı için şimdi bana 'Şeytan' diyor" demişti. O kavganın nedeninin, baba Musk'un üvey kızından bir çocuk sahibi olması olduğu iddia edildi...
Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın 'berbat bir insan' diye niteleyerek görüşmediği babasının üvey kızıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olduğu iddia edildi.
Mailonline'ın haberine göre, Elon Musk'ın 72 yaşındaki üvey babası Errol, 30 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan çocuk sahibi oldu. Güney Afrikalı bir iş adamı olan Errol, Jana'nın annesiyle evlendiğinde Jana henüz 4 yaşındaydı.
Errol, Mailonline'a verdiği mülakatta 18 yıl evli kaldığı ve 2 çocuk sahibi olduğu eski eşi hakkında, 'Jana'nın annesi Heide'yi güçlükle hatırlıyorum' ifadesini kullandı.
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