Elon Musk uzaya Tesla gönderiyor!

Uydu taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bugüne kadar en büyük projelerinden birini yarın gerçekleştirecek: Uzaya otomobil taşımak. SpaceX'in tasarıladığı Falcon Heavy Jumbo Roketi, Musk'ın kasımda tanıttığı otomobili Tesla Roadster'ı uzaya taşımakta başarılı olursa, faaliyetteki en güçlü roket unvanına da hak kazanacak. Twitter

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Teknoloji girişimcisi Elon Musk’ın SpaceX şirketi salı günü tarihi bir fırlatma testi gerçekleştirecek. “Falcon Heavy” adlı ve Mars’a yolculuk için geliştirilen üç roket entegre halde uzaya gönderilecek. Daha sonra bu üç roket de yeniden kullanılmak üzere dikey olarak dünyaya indirilecek. Twitter

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Eğer başarılı olursa tarihte ilk kez üç roket aynı anda sorunsuz yere indirilmiş olacak. Fırlatma, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü’nde gerçekleştirilecek. Falcon Heavy, yük olarak yine Musk’ın şirketi olan Tesla’nın ürettiği 2008 model kırmızı bir Tesla Roadster’i taşıyacak. Twitter

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