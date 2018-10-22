Elon Musk hedef tahtasına bu sefer Fortnite'ı koydu

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, bir kez daha Twitter’dan yaptığı paylaşımlar ile gündemde. Teknoloji dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isimlerden birisi olan Musk geçtiğimiz dönemde Facebook’un patronu Mark Zuckerberg ile yapay zeka üzerine Twitter üzerinden giriştiği tartışma ile oldukça konuşulmuştu.