Elon Musk hedef tahtasına bu sefer Fortnite'ı koydu

Son olarak katıldığı bir radyo programında ot içmesi ve Facebook'un patronu Mark Zuckerberg ile girdiği tartışma ile gündeme oturan Elon Musk, şimdi de Twitter hesabından Fortnite hakkında yaptığı yorumla gündem oldu.

Elon Musk hedef tahtasına bu sefer Fortnite'ı koydu

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, bir kez daha Twitter’dan yaptığı paylaşımlar ile gündemde. Teknoloji dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isimlerden birisi olan Musk geçtiğimiz dönemde Facebook’un patronu Mark Zuckerberg ile yapay zeka üzerine Twitter üzerinden giriştiği tartışma ile oldukça konuşulmuştu.

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Elon Musk hedef tahtasına bu sefer Fortnite'ı koydu

Ünlü girişimcinin hedefinde bu sefer popüler oyun Fortnite vardı. Musk “Fortnite’ı satın alıp oyunu sileceğini” açıklayarak bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Elon Musk hedef tahtasına bu sefer Fortnite'ı koydu

Musk’ın bu şakasına oyunun yapımcı firmasından cevap gecikmedi. Firma Twitter’dan Musk’a verdiği cevapta girişimcinin Mars hayalini hatırlatarak alaycı bir dil ile projesine yoğunlaşması önerildi.

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Elon Musk hedef tahtasına bu sefer Fortnite'ı koydu

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