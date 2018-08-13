'Elmas hırsızı' karınca kameraya yakalandı

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Karıncalar ağırlığının 50 katı yükü taşıyabiliyor. Cep telefonu kamerasına yansıyan bu karıncanın yükü maddi olarak da yüksek.
Hindistan'da çekildiği belirtilen ve bir kuyumcudaki elması sürüklerken görülen karıncanın görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı.
Elmas parçası kendisinden büyük olmasına rağmen, karınca ısrarla sürüklemeye devam etti.
Masanın üstünde herhangi bir engelin olmayışı da karıncanın işine yaradı.
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