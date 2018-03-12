Elma sirkesi zayıflatıyor mu? İşte sonuç

Kimilerinin çok sağlıklı bulduğu kimilerinin ise zayıflamak için ihtiyaç duyduğu sirkeli su yöntemi, dünyada en çok uygulanan ve kullanılan yöntemlerden bir tanesi…

Elma sirkesi zayıflatıyor mu? İşte sonuç

Kimilerinin çok sağlıklı bulduğu kimilerinin ise zayıflamak için ihtiyaç duyduğu sirkeli su yöntemi, dünyada en çok uygulanan ve kullanılan yöntemlerden bir tanesi… Dünya çapında çok fazla kullanılan bu mucize ikiliyi, Kristin Canning denedi ve 1 ay boyunca yaşadığı ilginç deneyimleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Elma sirkesi zayıflatıyor mu? İşte sonuç

Dünya çapında sağlıklı bir şekilde beslenme ve var olan bir takım hastalıklara karşı şifa sağlaması için sirkeli su yöntemi kullanılıyor. Kimilerinin çok zararlı bulduğu, kimilerinin ise çok faydalı bulduğu her sabah aç karnına sirkeli su içme yöntemini Kristin Canning 1 ay boyunca içti ve gördüğü etkileri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Elma sirkesi zayıflatıyor mu? İşte sonuç

Kristin Canning, Amerika'da yaşayan ve dünyaca ünlü kadın dergileri başta olmak üzere birçok yerde yazıları yayınlanan başarılı bir editör. Kadın sağlığı üzerine yaptığı çalışmalar ve araştırmalar sonucu sık sık sirkeli su ile karşılaşmaya başlayan genç kadın, sonunda bu karışımın gerçekten herkeste etkili olup olmayabileceğini kendi üzerinde test etmeye karar veriyor ve aldığı sonuçlarla ezber bozuyor.

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Elma sirkesi zayıflatıyor mu? İşte sonuç

Yaptığı son araştırmalar ve diyetisyenden aldığı tavsiyeler üzerine bu deneye girişen Kristin, uygulamaya başlamadan önce bu karışımın tadını beğenmeyeceğini düşünse de daha ilk denemesinde tadını çok sevmiş. Başlarda her sabah 1 bardak suyun içerisine 2 çorba kaşığı elma sirkesi eklerken, ilerleyen günlerde her içtiği suyun içerisine elma sirkesi eklemeye başlamış

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