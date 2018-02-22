Elma gerçekten uyku açıyor mu faydaları nelerdir

Elma, dünya çapında en fazla tüketilen meyveler arasında belki de birinci sıradadır. Çok farklı çeşitleri vardır. Elmaların farklılıkları yetiştiği bölgeden de kaynaklanabilir. Bazı bölgelerde yetişen elmalar yumruk büyüklüğünde olurken, bazıları erik büyüklüğünde ve çok ufak olabiliyor. Elmanın sağlıktan sindirim sitemine, cilt hastalıklarından kalp damar sağlığına kadar birçok organa faydası vardır. Elma ayrıca içerdiği besin, vitamin ve elementler yardımıyla vücudu güçlendirir ve hastalıklarla mücadelede yardımcı olur.
Önemli bir A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir. Elma çok fazla hastalık silsilesine şifa kaynağıdır. Elma, görünen ve görünmeyen neredeyse bütün organlarımız için inanılmaz derecede fayda sağlamaktadır. Beyin fonksiyonlarının korunmasından diş sağlığına, kanserle mücadeleden kalp sağlığına kadar birçok hastalıktan koruyucu özelliği vardır.
Elmanın kahveden daha iyi bir uyku açıcı olduğuyla ilgili çok fazla haber yapıldı. Ancak bu kısmen gerçek olsa da tam olarak böyle değil. Çünkü kahvede bulunan kafein elmada bulunan früktoza oranla çok daha iyi bir uyku açıcı özelliğine sahip. Her iki alternatifte uyku açıcı özelliğe sahip olsalar da bunu değişik yollardan yapmaktadırlar. Uyku durumundayken kan basıncı ve vücut sıcaklığı düşmektedir. Uyanıldığında ise bunların normal seviyelerine dönmesi zaman almaktadır. Bu sebeple bir süre durgun hissedilmesi normaldir. Kahve içeriğindeki kafein sebebi ile uyanma durumuna geçişe yardım eden kimyasal bileşenler içermektedir. Bir bardak kahvede bulunan kafein kan basınını arttırarak merkez sinir sistemini uyarır. Bu nedenle kafein insanların çok daha dikkatli olmasını sağlar ve çok daha iyi hissettirir.
Kafeinin enerji sağlama özelliği yoktur. Aç olarak uyumanız halinde yalnızca kahve içerseniz kan şekeriniz çok hızlı bir şekilde düşebilir. Elmanın kahveye oranla ani bir canlandırma özelliği olmasa da güne hızlı başlamak adına yeteri kadar karbonhidrat içerir. Elma uzun süre enerji sağlamaya devam eden bir besindir.
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