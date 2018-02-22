Elma gerçekten uyku açıyor mu faydaları nelerdir

Elmanın kahveden daha iyi bir uyku açıcı olduğuyla ilgili çok fazla haber yapıldı. Ancak bu kısmen gerçek olsa da tam olarak böyle değil. Çünkü kahvede bulunan kafein elmada bulunan früktoza oranla çok daha iyi bir uyku açıcı özelliğine sahip. Her iki alternatifte uyku açıcı özelliğe sahip olsalar da bunu değişik yollardan yapmaktadırlar. Uyku durumundayken kan basıncı ve vücut sıcaklığı düşmektedir. Uyanıldığında ise bunların normal seviyelerine dönmesi zaman almaktadır. Bu sebeple bir süre durgun hissedilmesi normaldir. Kahve içeriğindeki kafein sebebi ile uyanma durumuna geçişe yardım eden kimyasal bileşenler içermektedir. Bir bardak kahvede bulunan kafein kan basınını arttırarak merkez sinir sistemini uyarır. Bu nedenle kafein insanların çok daha dikkatli olmasını sağlar ve çok daha iyi hissettirir.