Ellerimize bulaşan mikroplar hangi hastalıklara neden olur?

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, "Mide bağırsak enfeksiyonlarından korunmanın en önemli kurallardan birisi ellerin yıkanmasıdır. Ellerden yiyeceklere bulaşan mikroorganizmalar sindirim sisteminde enfeksiyonlara yol açabilir. Tuvaletten, ev ve bahçe işlerinden sonra, evcil hayvanlarla oynadıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır." şeklinde konuştu.

Yapalı ayrıca, "Yiyeceğimiz gıdalara dokunmadan önce ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Eller 30 saniye süre ile bol sabunlu su ile parmak araları iyice ovalanarak yıkanmalıdır." dedi.