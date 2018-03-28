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Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi kimdir cinsiyet değiştirdi bakın son hali

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi kimdir cinsiyet değiştirdi bakın son hali

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi kimdir, aslen nereli ve Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Duygu Sakuçoğlu kaç yaşında neden cinsiyet değiştirdi soruları merak konusu oldu. Son günlerin olaylı ismi Eliz Sakuçoğlu bu kez de kardeşinin cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olmasını konuşuluyor. Duygu Sakuçoğlu geçirdiği operasyonlar sonucu erkek oldu adı da Poyraz yaptı. Bakın Duygu Sakuçoğlu, yeni adıyla Poyraz Sakuçoğlu kimdir?

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 09:18 - Güncelleme: 28-03-2018 09:18

Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi kimdir, kaç yaşında ve Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Duygu Sakuçoğlu neden cinsiyet değiştirdi, son hali nasıl soruları merak konusu oldu. 'Erkek olarak hikayem her zaman içimde olan ve süregelen bir durumdu ama şimdi gerçek cinsiyetimi yaşayabiliyorum. Bu taze bir başlangıç" diyen Duygu Sakuçoğlu, yeni hali ve adıyla Poyraz Sakuçoğlu son görüntüsünü instagram hesabında paylaştı.

Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirip erkek olması Türkiye’de çok konuşulmuştu. Şimdi ise Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi stilist Duygu Sakuçoğlu, cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu ve adını Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi.



EN BÜYÜK DESTEK ABLASINDAN: Geçirdiği operasyonlardan sonra hormon tedavisi gören Poyraz Sakuçoğlu en büyük desteği ablasından gördü.Soyal medya hesabından 'Hoşgeldin Poyraz' paylaşımında bulunan Sakuçoğlu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Poyraz Sakuçoğlu, instagram'da yayınladığı fotoğrafa, şunları yazdı:

EN BÜYÜK HAYALİMDİ: Bir yıl önce yaşamak istediğim hayatı yaşamak için bir karar aldım. Bu da cinsiyetimi değiştirmek demekti. Bu tarz değişiklikler başka türlü yaşayamamaktan dolayı yüzleşmekten geldi. Son 12 ay içimi dışımla aynı hale getirmekle geçti. Erkek olarak hikayem her zaman içimde olan ve süregelen bir durumdu ama şimdi gerçek cinsiyetimi yaşayabiliyorum. Bu taze bir başlangıç"

"Hayatımdaki yeni bölüm yazılmayı bekliyor. Yeni sorular sorulacak, benimsenecek ve sevilecek. Yanıtlar keşfedilmeye devam edecek ve bu değişim sürecinde kendini keşfetmek ve keyif almak olacak"

Duygu Sakuçoğlu Instagram'daki ismini de Poyraz Duygu Sakuçoğlu olarak değiştirdi
Eliz Sakuçoğlu ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyaya yeniden gelecek olsaydım; Allah'ımdan yine aynı anneyi, yine aynı babayı ve yine aynı kardeşi dilerdim" mesajı verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Mart 2018 10:30 Eyyyy avrupa ahlaksiz avrupa saka la ben irak suriye iran urdun suudi arbistan cok kaldim oyle seylere tanik oldum kaniniz donar hele akabe ilesuudi arabistan sinirinda urdunun icinde olan bi otel var suudileri gorseniz

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