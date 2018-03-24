Eliz Sakuçoğlu'ndan olay sözler

Magazin basınında kendisiyle ilgili kullanılan sıfatların doğru olmadığını ve kabul etmediğini belirten Eliz Sakuçoğlu şunları söyledi: " Öncelikle bu tarz sıfatları kabul etmiyorum. Yani, ‘ünlü stil danışmanı’ ne demek? Sadece Murat'ın (Boz) stiliyle ilgilendim. Hayatımda fotomodel de olmadım. Hatta Lamiya ve Hamdi'nin kızı Eliz de değilim." Murat Boz'un eski sevgili olarak lanse edilmekten hoşlanmadığını belirten Sakuçoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: "Şu bir gerçek, 8,5 senemi geçirdiğim adam. Sonsuz teşekkürler. Ama genel olarak bu sıfatlardan hoşlanmıyorum."
Antakya'da dünyaya gelen ve 6 yaşındayken ebeveynleri boşanan Eliz Sakuçoğlu'nun velayetini babası almış. Sakuçoğlu hayatını şöyle anlatıyor: " Babam ile birlikte Almanya’ya gittim ve uzun süre orada yaşadım. Orta ölçekli bir aile… El bebek gül bebek büyümedim. 'Zor bir çocukluk geçirdim' diyebilirim. Hayatın zorluklarını iyi bilirim. Almanya’da 13 yaşında tezgahtarlık yaparak iş hayatına başladım. Kendi paramı hep kendim kazandım. 18 yaşında kendi evime taşındım. Büyük paralarım falan da yok benim. Bazen cebimde sadece 50-100 lira olabiliyor." İşte Eliz Sakuçoğlu röportajının devamı...
Popülerliğini paraya çeviremiyor musun?: Hayır. Bugüne kadar iki markanın yüzü oldum. Çünkü gerçekten o markaları seviyor ve kullanıyorum. Bu yüzden kabul ettim. Instagram için bir sürü paralı iş teklifi aldım, alıyorum da. Ama dört senedir hiç birini kabul etmedim. İnanmadığım bir ürünü paylaşmam. Bu takipçilerime saygısızlık olur.
İstanbul sosyetesinin içindesin. Nasıl geçiniyorsun peki?: Paylaşımlarımda hiç marka etiketlemem. Marka takıntım hiç yok. Kıyafetlerimin çoğu 8-10 senelik. Değişik kombinler yapıyorum.
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