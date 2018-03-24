Eliz Sakuçoğlu'ndan olay sözler

Magazin basınında kendisiyle ilgili kullanılan sıfatların doğru olmadığını ve kabul etmediğini belirten Eliz Sakuçoğlu şunları söyledi: " Öncelikle bu tarz sıfatları kabul etmiyorum. Yani, ‘ünlü stil danışmanı’ ne demek? Sadece Murat'ın (Boz) stiliyle ilgilendim. Hayatımda fotomodel de olmadım. Hatta Lamiya ve Hamdi'nin kızı Eliz de değilim." Murat Boz'un eski sevgili olarak lanse edilmekten hoşlanmadığını belirten Sakuçoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: "Şu bir gerçek, 8,5 senemi geçirdiğim adam. Sonsuz teşekkürler. Ama genel olarak bu sıfatlardan hoşlanmıyorum."