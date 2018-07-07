Eliz Sakuçoğlu sonunda isyan etti! Kimsenin peşinden koştuğum yok

Eliz Sakuçoğlu Murat Boz'un peşinden koştuğuna dair magazin basınında yer alan haberlere isyan etti. Sakuçoğlu sosyal medya hesabından yapılan haberlerle ilgili "Kimsenin peşinden koştuğum yok, kimseden bir şey istediğim de yok!" dedi.

Eliz Sakuçoğlu sonunda isyan etti! Kimsenin peşinden koştuğum yok

Eliz Sakuçoğlu hakkında çıkan iddialara isyan etti. Bildiğiniz üzere ünlü şarkıcı Murat Boz geçtiğimiiz günlerde yakın arkadaşı Soner Sarıkabadayı ile Çeşme'de tatil yaparken görüntülenmişti. Magazin basınında yer alan iddiaya göre Boz, Alaçatı'da gittiği bir kulüpte eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu ile karşılamış ve Boz'un Sakuçoğlu'na selam vermediği iddia edilmişti. Sakuçoğlu çıkan bu haberlere en sonunda isyan etti.

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Eliz Sakuçoğlu sonunda isyan etti! Kimsenin peşinden koştuğum yok

İSYAN ETTİ: Yaklaşık üç yıl önce aşk yaşadığı Boz'la iddia edildiği gibi bir durum olmadığını belirten Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; "Bozuk plak gibisiniz dinlemekten sıkıldım artık… Ve şu bilinsin ki her bozuk plak bir gün kırılır sesi çıkmamasından korkarım. Anlayacağınız kimsenin peşinden koştuğum yok, kimseden bir şey istediğim de yok!

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Eliz Sakuçoğlu sonunda isyan etti! Kimsenin peşinden koştuğum yok

Az ötede oynayın sadece bu oyunu artık, yoksa piyon sandığınız halimle şah dedirtip mat çekerim! Hala susuyorum diye yenilgiye hüküm giydi sanmasın kimseler!"

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Eliz Sakuçoğlu sonunda isyan etti! Kimsenin peşinden koştuğum yok

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