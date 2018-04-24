Eliz Sakuçoğlu Murat Boz iddialarına veryansın etti!

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz'un Eliz Sakucoğlu ile Amerika'da görüştüğü ve Türkiye'de gizli gizli görüştüğü iddiaları Sakuçoğlu'nu çileden çıkarttı. Yazılanların hepsinin yalan olduğunu söyleyen Sakuçoğlu, insanlarının yaşadıklarının acımasızca magazin malzemesi haline getirilmesine isyan etti.

Eliz Sakuçoğlu Murat Boz iddialarına veryansın etti!

Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver 2 yıllık ilişkilerini ani bir kararla bitirmişlerdi.Bu ani ayrılık sebebinin ise Aslı Enver'in Murat Boz'u kıskançlıkları ile bunalttığı olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz gün ise Instagram'da 'lost.secret' isimli hesaptan çok çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı! İddiaya göre; Murat Boz eski aşkı Eliz Sakuçoğlu ile Amerika'da görüşmüş, Türkiye'de de gizli gizli görüşüyormuş.

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Eliz Sakuçoğlu Murat Boz iddialarına veryansın etti!

Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılmasından sonra popçuyla Amerika'da görüştüğüne ve Türkiye'de de gizli gizli buluştuğuna dair çıkan haberlere adeta ateş püskürdü.Eliz Sakuçoğlu, çıkan haberlerin yalan ve iftira olduğunu, yasal yollara başvuracağını açıkladı.

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Eliz Sakuçoğlu Murat Boz iddialarına veryansın etti!

''Yazık… Yapılan hayal ürünü yorumları hayretle izliyorum ve gerçekten çok üzülüyorum. Bir sürü senaryodan sonra bu sefer de benim ismimin ayrılık malzemesi yapılması inanılmaz. Murat Boz'la Amerika'da buluştuğum, Türkiye’de gizli gizli görüştüğüm yönündeki iddiaların hepsi yalan! Bu haberler ile kamuoyuna yanlış bilgi vermek bir yana; insanlara, yaşadıkları ilişkilere büyük haksızlık ve saygısızlık yapılıyor ne yazık ki!

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Eliz Sakuçoğlu Murat Boz iddialarına veryansın etti!

Her zaman olduğu gibi yaşanan güzel bir üstüne akbabalar gibi toplanılıp, insanların duyguları, yaşadıkları acımasızca magazin malzemesi haline getiriliyor… Ama bilinmesini istiyorum ki; bundan sonra ismimin gerçek dışı iddialar ile gündeme getirilmesine asla müsaade etmeyeceğim. Bu iftiraları yayanlar, yayınlayanlar hakkında yasal yollara başvurarak hakkımı arayacağım.''

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