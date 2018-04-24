Eliz Sakuçoğlu Murat Boz iddialarına veryansın etti!

''Yazık… Yapılan hayal ürünü yorumları hayretle izliyorum ve gerçekten çok üzülüyorum. Bir sürü senaryodan sonra bu sefer de benim ismimin ayrılık malzemesi yapılması inanılmaz. Murat Boz'la Amerika'da buluştuğum, Türkiye’de gizli gizli görüştüğüm yönündeki iddiaların hepsi yalan! Bu haberler ile kamuoyuna yanlış bilgi vermek bir yana; insanlara, yaşadıkları ilişkilere büyük haksızlık ve saygısızlık yapılıyor ne yazık ki!