Eliz Sakuçoğlu Murat Boz aşkını Engin Öztürk mü bitirdi aldatma olayı!

Eliz Sakuçoğlu Murat Boz aşkı neden bitti, Engin Öztürk aldatma iddiası doğru mu? Magazin basını bugün bu haber ile yankılandı. Bir dönem dillere destan bir aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu Murat Boz aşkı aldatma yüzünden mi bitti. Bir görgü tanığının yıllar sonra yasak aşkı itiraf etmesiyle birlikte bu ilişki tekrar gündeme geldi. İddiaya göre Eliz Sakuçoğlu Murat Boz ile birlikteyken Boz'u oyuncu Engin Öztürk ile aldattı bunun üzerine Murat Boz yıllarca süren ilişkisini anında bitirdi. Peki bu id dalar gerçekten doğru mu? Taraflardan herhangi birinden henüz bir açıklama gelmezken gözler şimdi Engin Öztürk'e çevrildi. Haberi duyan binlerce kişi Engin Öztürk kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtını aramaya başladı.

ALDATILMAYI KABUL EDERİM DEMİŞTİ: Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Tek eşliliğe inanmıyorum. Aldatılmayı her türlü kabul ederim" demiş, bu açıklamasının büyük eleştiri almasının ardından da şöyle konuşmuştu: "Ne tek gecelik ilişkiyi savundum, ne de aldatılmayı normalize ettim. Hayır, ben aldatmadım. O yüzden de aldatmaya insanı ne iter bilemiyorum. Tek gecelik ilişki de yaşamadım. Bir gece kulübünde birinden etkilenerek böyle bir şey yaşamam."

GERÇEKLER YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI: Sabah'tan Okan Filizçay'ın haberine göre, dört yıl önce aniden sona eren Eliz Sakuçoğlu-Murat Boz ilişkisindeki gerçekler, yıllar sonra ortaya çıktı. T.Y. adındaki bir görgü tanığı, Sakuçoğlu-Boz ayrılığının perde arkasını anlattı.

ENGİN ÖZTÜRK'LE HERKESİN ÖNÜNDE ÖPÜŞMÜŞ: Görgü tanığı T.Y. ise Sakuçoğlu'nun bu sözlerinin gerçeklerle örtüşmeğini, Sakuçoğlu'nun dört yıl önce sevgilisi Murat Boz'u oyuncu Engin Öztürk'le aldattığını söyledi. T.Y'nin iddiasına göre; Sakuçoğlu, Boz'la birlikteyken, Çeşme'deki Otto Beach'te Öztürk'le yakınlaştı, hatta ünlü oyuncuyla sahilde birçok kişinin gözü önünde de öpüştü. Olayın şahitleri arasında Boz'un eski asistanı da vardı. T.Y.'nin anlattıklarına göre; Sakuçoğlu-Öztürk yakınlaşmasının temeli, Nişantaşı'ndaki bir kick-boks salonunda atıldı.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR: Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de ailesinin dördüncü çocuğu olarak doğdu. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Selanik göçmenidir. Babası havacı astsubay olduğu için çocukluğu Eskişehir askeri lojmanlarında geçti. Lise yıllarında başlamak üzere 8 yıl voleybol oynadı. Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra baba mesleğini seçip 2003 yılında İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun oldu. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü tamamladı. İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda iken girdiği "Tiyatro Kolu"nda edindiği tiyatro merakı onu oyunculukla tanıştırdı.

Engin Öztürk, 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizinin seçmelerini kazanıp, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Deniz Türkali, Seda Güven, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.

2012 yılında senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı, oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Seda Bakan, Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin de bulunduğu "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizinin kadrosunda yer aldı.