Eliz Sakuçoğlu eski sevgilisi Murat Boz'u yakın markaja almış!

Murat Boz yaklaşık 8 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu tarafından yakın markaja alınmış. İddialara göre; Sakuçoğlu, Boz ile buluşup konuşmak için fırsat kolluyor. Ancak ünlü popçu tüm bu çabaları yanıtsız bırakıyor.

Eliz Sakuçoğlu eski sevgilisi Murat Boz'u yakın markaja almış!

Ünlü şarkıcı Murat Boz geçtiğimiz hafta yakın arkadaşı Soner Sarıkabadayı ile İzmir Çeşme'ye tatile gitti. Alaçatı'da bir gece kulübünde eğlenen Boz, bir anda eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu ile karşılaştı. Yaklaşık 8 yıl aşk yaşadığı Sakuçoğlunu karşısında gören Boz, selam vermeden arkasını döndü. İddia edilenlere göre; Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'u bir süredir yakın takibe almış. Söylenenlere göre Sakuçoğlu, Çeşme'de Murat Boz ile buluşup konuşmak istemiş ancak ünlü popçu eski sevgilisinin yakınlık kurma çabalarına yanıt vermemiş.

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Eliz Sakuçoğlu eski sevgilisi Murat Boz'u yakın markaja almış!

DARGIN AYRILMIŞTI: Murat Boz ile Eliz Sakuçoğlu 8 yıl aşk yaşadıktan sonra Temmuz 2015’te ayrılmıştı. Murat Boz, sevgilisi Eliz Sakuçoğlu’nun, oyuncu Engin Öztürk ile yakınlaştığını duymuş, ilişkiyi bitirmişti. Yakın çevresine de “Bundan böyle arkadaş da kalamayız” demişti. Eliz Sakuçoğlu ise 3 ay önceki röportajında “Tek eşliliğe inanmıyorum” diyerek tartışma yarattı.

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Eliz Sakuçoğlu eski sevgilisi Murat Boz'u yakın markaja almış!

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Eliz Sakuçoğlu eski sevgilisi Murat Boz'u yakın markaja almış!

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