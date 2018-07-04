Eliz Sakuçoğlu eski sevgilisi Murat Boz'u yakın markaja almış!

Ünlü şarkıcı Murat Boz geçtiğimiz hafta yakın arkadaşı Soner Sarıkabadayı ile İzmir Çeşme'ye tatile gitti. Alaçatı'da bir gece kulübünde eğlenen Boz, bir anda eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu ile karşılaştı. Yaklaşık 8 yıl aşk yaşadığı Sakuçoğlunu karşısında gören Boz, selam vermeden arkasını döndü. İddia edilenlere göre; Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'u bir süredir yakın takibe almış. Söylenenlere göre Sakuçoğlu, Çeşme'de Murat Boz ile buluşup konuşmak istemiş ancak ünlü popçu eski sevgilisinin yakınlık kurma çabalarına yanıt vermemiş.