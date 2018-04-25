Eliz Sakuçoğlu çıldırdı Muraz Boz ve Aslı Enver'i ayırdı mı?

Eliz Sakuçoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Eliz Sakuçoğlu'nın hayatı merak edilenler arasına girdi. Aslı Enver ile dolu dizgin bir ilişki yaşayan Murat Boz 2.5 yıllık ilişkisini bitirmiş ve bunu açık açık söylemişti. Aslı Enver cephesinden ayrılık hakkında hala net bir açıklama gelmezken tüm gözler bu kez Murat Boz'un eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na çevrildi. İddiaya göre Eliz Sakuçoğlu ve Murat Boz tekrar birlikte ve yurtdışında birlikte tatil yapıyor. Aslı Enver ile de Murat Boz bu nedenle ayrıldı. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken olay açıklamalar bugün Eliz Sakuçoğlu'ndan geldi.

Eliz Sakuçoğlu instagram'dan o iddialara şöyle tepki gösterdi.

Peki Eliz Sakuçoğlu'nun sevgilileri kimler oldu, Murat Boz ile evlendi mi? Neden Murat Boz ile ayrıldı?

MURAT BOZ İLE EVLİLİĞİ: 1984 doğumlu ve aslen Antakyalı olan Eliz Sakuçoğlu'nu bir çoğumuz Murat Boz ile yaşadığı dolu dizgin aşkla tanıdık. 2008 yılında Almanya‘nın Passau kentinde Murat Boz ile sessiz sedasız evlenmiş, 2012 yılında yine sessizce Diyarbakır'da boşanmışlardı.

VERDİĞİ RÖPORTAJ OLAY OLMUŞTU: Eliz Sakuçoğlu Bir röportajında ' aldatılmayı her türlü kabul ederim. Ettim de. Ben her ilişkimde aldatıldım.' demiş ve olay olmuştu.

İşte açıklamalarından en dikkat çekici bölümler şöyleydi...

- Antakya'da doğdum. 6 yaşında annemle babam boşandı, velayetimi babam aldı. Almanya'ya gittik. Uzun yıllar orada yaşadım. El bebek, gül bebek büyütülmedim. Hayatın zorluklarını iyi bilirim. 13 yaşında tezgahtarlık yaparak iş hayatına başladım. 18 yaşında kendi evime taşındım. büyük paralarım falan da yok benim. Bazen cebimde sadece 50-100 lira olabiliyor.

- Günübirlik ilişki yaşamadım ama yaşayabilirim. Ruhuma dokunabilen, benim frekansıma girebilen ve enerjime bir şeyler katabilen biri çıkarsa tabii ki yaşarım.

- Tek eşliliği savunurum ama tek eşliliğe inanmıyorum. Doğamıza aykırı. Dolayısıyla ben yaşamış biri de olarak aldatılmayı her türlü kabul ederim. Ettim de. Ben her ilişkimde aldatıldım.

- Ben aldatmadığım için 'insan neden aldatır' bilemem. Aldatmanın, sevgi eksikliğiyle de alakası yoktur. İçgüdüdür benim gözümde. Özgüven eksikliğidir. O an onu yaşamak ister...

- Aşk için yapmayacağım şey yok. Kendi hayallerimden, benliğimden vazgeçebilirim. Gözüm kördür. Diyelim ki, hayalimde evlenmek ve anne olmak var. Ama öyle bir erkek girdi ki hayatıma, evlilik ve çocuk istemiyor. Evlenmekten de, çocuk sahibi olmaktan da vazgeçerim. Roma'yı da yakarım, adını dağlara da yazarım!

ELİZ SAKUÇUĞLU KİMDİR: Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Antakya‘da doğmuştur. Bir kardeşi vardır. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya‘ya taşınmış ve Bremen’de yaşamaya başlamış, eğitimini bu şehirde almıştır. 14 yaşındayken Bremen’de harçlığını çıkartmak amacı ile bir mağazada çalışmaya başladı. Bremen’de ünlü isimlerin alışveriş yaptığı bir mağazanın atölyesinde tasarımcı olarak çalıştı. Eliz Sakuçoğlu, annesiyle babasının 1992 yılında boşanmasının ardından 2005 yılında İstanbul’a taşınmış, Gaye Sökmen Ajans ile anlaşarak fotomodellik yapmaya başlamıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde sekiz ay kadar eğitim aldıktan sonra; Hülya Koçyiğit, Ediz Hun gibi ünlü isimlerin oynadığı Asla Unutma dizisinde 2005 yılında 3 bölüm rol aldı.

Eliz Sakuçoğlu, 2006 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunuculuğunu yaptığı ve çekimleri Arjantin‘de yapılan Fear Factor yarışmasına katılarak birinci oldu ve büyük ödül 50 bin TL kazandı. İmaj danışmanlığı, oyunculuk, moda tasarımcılığı ve fotomodellik gibi kimlikleri bulunan Sakuçoğlu, birçok ünlü isme kliplerinde giyecekleri kıyafetleri hazırladı.

Eliz Sakuçoğlu iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

Eliz Sakuçoğlu, 10 Ekim 2008‘de Almanya‘nın Passau kentinde şarkıcı Murat Boz ile evlendi. 14 Ağustos 2012 tarihinde Diyarbakır‘ın ilçesi Hazro’da Asliye Hukuk Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.

Eliz Sakuçoğlu, 2015 yılından beri birlikte olduğu Beran Benan‘dan Temmuz 2017 tarihinde ayrıldı.