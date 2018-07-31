Eliz Sakuçoğlu 7 yaş ufak sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ı ilan etti

İki hafta önce Kilyos'taki bir plaj partisinde yakınlaştıkları konuşulan stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu (34) ile oyuncu Ekin Mert Daymaz (27), önceki akşam sosyal medyada aşka geldi.

Eliz Sakuçoğlu 7 yaş ufak sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ı ilan etti

İki hafta önce Kilyos'taki bir plaj partisinde yakınlaştıkları konuşulan stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu (34) ile oyuncu Ekin Mert Daymaz (27), önceki akşam sosyal medyada aşka geldi. Takvim'de yer alan habere göre; çiçeği burnunda aşıklar Eliz Şakuçoğlu ile Ekin Mert Daymaz, sabaha kadar romantik anlar yaşadı.

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Eliz Sakuçoğlu 7 yaş ufak sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ı ilan etti

GÜNEŞİN DOĞUŞUNU İZLEDİLER: Birlikte güneşin doğuşunu izleyen ikili, bu anları Instagram'da paylaştı. Böylece Eliz Sakuçoğlu, yakışıklı oyuncu Daymaz ile aşkını bir kez daha ilan etti. Çiftin paylaşımlarından sonra sosyal medya kullancıları yeni aşıkları yorum yağmuruna tutup tebrik etti. Bazı kullanıcılar ise bu aşkı yadırgar tarzda yorumlarda bulundu.

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Eliz Sakuçoğlu 7 yaş ufak sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ı ilan etti

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?: 1990 Hollanda doğumlu oyuncu ve manken olan Daymaz, Best Model Of The World yarışmasında 3. olduktan sonra Not Defteri dizisi ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.

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Eliz Sakuçoğlu 7 yaş ufak sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ı ilan etti

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI: Oyunculuk için Ayşegül Aydın, Ümit Çırak ve Dolunay Soysert’ten ders alan Ekin Mert Daymaz, “Not Defteri” dizisinde rol aldığı Egemen karakteri ile özellikle genç kızların dikkatini çekti. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Özçivit‘i beğenen Ekin Mert Daymaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan karakterine hayat vermişti.

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