Eliz Sakuçoğlu 7 yaş ufak sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ı ilan etti

İki hafta önce Kilyos'taki bir plaj partisinde yakınlaştıkları konuşulan stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu (34) ile oyuncu Ekin Mert Daymaz (27), önceki akşam sosyal medyada aşka geldi. Takvim'de yer alan habere göre; çiçeği burnunda aşıklar Eliz Şakuçoğlu ile Ekin Mert Daymaz, sabaha kadar romantik anlar yaşadı.

GÜNEŞİN DOĞUŞUNU İZLEDİLER: Birlikte güneşin doğuşunu izleyen ikili, bu anları Instagram'da paylaştı. Böylece Eliz Sakuçoğlu, yakışıklı oyuncu Daymaz ile aşkını bir kez daha ilan etti. Çiftin paylaşımlarından sonra sosyal medya kullancıları yeni aşıkları yorum yağmuruna tutup tebrik etti. Bazı kullanıcılar ise bu aşkı yadırgar tarzda yorumlarda bulundu.