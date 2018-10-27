Elit İşcan'ın cinsel taciz olayında yapımcı şirket sessizliğini bozdu!

Yaşamayanlar dizisinin oyuncusu Elit İşçan'ın aynı dizide rol alan ve aynı zamanda Melisa Şenolsun'un kardeşi olan Efecan Şenolsun tarafından tacize uğradığı iddiası büyük ses getirmişti. Oyuncu olayla ilgili yapım şirketinin herhangi bir şey yapmadığını ileri sürmüştü. İşçan'ın açıklamasından 2 gün sonra yapım şirketi açıklama yaptı.
Yapımcı şirket yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Olayın yaşandığı günden bu yana sorumluluklarımızı yerine getirdik. 45 gün önce Efecan Şenolsun'a sette alkollü olarak bulunmak ve uygunsuz davranışlar sergilemekle ilgili ihtarname gönderip hukuki prosedürleri gerçekleştirdik. Elit İşcan'ın yaşadığını belirttiği mağduriyete karşı yanında olacağız ve yasal süreci takip edeceğiz."
Öte yandan Elit İşcan'ın avukatı Meriç Eyüboğlu, taciz iddiasıyla ilgili BirGün gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili hukiki süreci başlattıklarını açıklayan Eyüboğlu, "Burada verilecek cezanın, bütün suçluluların cezasız kalmaması açısından önemli bir örnek teşkil eder" dedi. İşte Elit İşcan'ın avukatının açıklamalarından satırbaşları...
Bu sürecin en başında yapımcı ile görüşmelerimiz oldu ama kimseden bir geri dönüş olmadı. Bakalım nasıl bir yol izlenecek? Hazırlığımızı tamamlayıp yasal süreci başlattık. Biliyorsunuz genellikle bu tarz olaylarda toplumsal yapı içinde kadının sorgulandığı bir süreç başlatılıyor. Kadınlar yargılanıyorlar, suçlanıyor. Bu yaşanılan olayın Türkiye’de her yerde yaşandığını biliyoruz. Artık kadınlar hangi mesleği yaparsa yapsın, yüksek sesle konuşabiliyor. Artık sesler artıyor.
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