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Elinizde Trump'la ilgili uygunsuz görüntü var mı sorusuna yanıt

Elinizde Trump'la ilgili uygunsuz görüntü var mı sorusuna yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, ellerinde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler bulunmadığını' ve 'bazı insanların, ülkesinin ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini düşünmelerinin son derece saçma' olduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 09:35 - Güncelleme: 17-07-2018 09:37

Helsinki'de ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi sonrası FOX News'tan Chris Wallace'a verdiği mülakatta Putin, Rusya'nın Trump'ı başkanlık yarışına girdiğinde gözetleyecek ve izleyecek kaynaklara da sahip olmadığını ifade etti.

'RUSYA ABD'NİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMEDİ'
Rus lider, ABD-Rusya ilişkilerinin 'Amerika'nın iç siyasetindeki çatışmalar tarafından rehin alınamayacağını' söyledi.

Helsinki'deki zirve, ABD Adalet Bakanlığı'nın 12 Rus vatandaşı hakkında 'Hillary Clinton'a siber saldırı düzenledikleri' suçlaması yöneltilmesinden sonra gerçekleşti.

FOX News sunucusunun Rus vatandaşları hakkındaki iddianameyi Putin'e vermek istemesi üzerine Putin, sunuya kağıtları masaya koymasını işaret edip şunları söyledi:

"Her şeyden önce Rusya, bir devlet olarak, ABD'nin iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmedi, seçimlere hiç etmedi."

'TRUMP'I TAKİP ETMEDİK'
Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler' olup olmadığı sorusuna Putin, "Elimizde onlarla ilgili hiçbir şey yok" dedi ve ekledi:

"Bunu söylerken Başkan Trump'a hakaret etmek, kabalık etmek istemem, ama başkanlığa adaylığını koymadan önce bizim ilgi alanımıza girmiyordu."

"Zengin biriydi, ama ABD'de çok zengin var. İnşaat sektöründeydi. Güzellik yarışmaları düzenliyordu. Ama hayır, hiç kimse başkanlık için adaylığını koyacağını düşünemezdi."

Putin'in Trump'ın takip edilip edilmediği sorusuna da yanıtı şöyle:

"Özel Kuvvetlerin her gün onları gözetlediğini mi düşünüyorsunuz? Biz sizin gibi, ABD gibi yapmıyoruz. Bunun için yeterli kaynaklarımız yok. Tam devlet kontrolü sağlamak için yeterli insan gücümüz yok. Planlarımızın parçası değil bu. Trump'a karşı böyle bir şey yapmadığınız da çok açık."

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KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

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