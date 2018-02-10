Elindeki dövme yakalattı! Eşiyle birlikte cinsel ilişki gösterisi

Liverpool'da yıllarca oynayan Jermaine Pennant ve karısı Alice Goodwin'in videosu, gündeme bomba gibi düştü. Yıldız futbolcuyu elindeki dövme ele verdi.

Elindeki dövme yakalattı! Eşiyle birlikte cinsel ilişki gösterisi

İngiltere Premier Ligi'nin eski starlarından Jermaine Pennant, eşiyle birlikte internet üzerinde seks gösterisi yaparken yakalandı. Pennant'ın dakikası altı sterline izlenebilen seks videosu, İngiliz medyasının gündemine bomba gibi düştü. Futbol yıldızının söz konusu videoda elindeki kendine özgü dövme nedeniyle tanındığı belirtiliyor.

18
Elindeki dövme yakalattı! Eşiyle birlikte cinsel ilişki gösterisi

Videoyu izleyenlerden biri, "Karısı Alice Goodwin'i tanıdım ancak onu görmeyi beklemiyordum" mesajını paylaştı. 35 yaşındaki Pennant, 32 yaşındaki karısı Alice Goodwin ile 2014 yılında evlenmişti. Eski futbolcu, oğlunun annesi ve nişanlısı Lara Murphy ile de aynı yıl ayrılmıştı. Yıllarca Liverpool'da oynayan Pennant'ın kariyerinde, Şampiyonlar Ligi finali bulunuyor.

28
Elindeki dövme yakalattı! Eşiyle birlikte cinsel ilişki gösterisi

İngiliz medyasında büyük ses getiren video, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla izlendi.

38
Elindeki dövme yakalattı! Eşiyle birlikte cinsel ilişki gösterisi

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat