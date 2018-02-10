Elindeki dövme yakalattı! Eşiyle birlikte cinsel ilişki gösterisi

Videoyu izleyenlerden biri, "Karısı Alice Goodwin'i tanıdım ancak onu görmeyi beklemiyordum" mesajını paylaştı. 35 yaşındaki Pennant, 32 yaşındaki karısı Alice Goodwin ile 2014 yılında evlenmişti. Eski futbolcu, oğlunun annesi ve nişanlısı Lara Murphy ile de aynı yıl ayrılmıştı. Yıllarca Liverpool'da oynayan Pennant'ın kariyerinde, Şampiyonlar Ligi finali bulunuyor.