Elimi Bırakma dizisinin 2.bölümünde neler olacak? 2.bölüm fragmanı yayınlandı

TRT ekranlarında yayınlanan başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ gibi isimlerin yer aldığı yaz sezonunun favori dizilerinden biri olan Elimi Bırakma dizisinin 2.bölüm fragmanı yayınlandı.Her Pazar saat 20.00'da izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma dizisiyle ilgili tüm gelişmeleri internet sitemizde bulabilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİNİN KONUSU: Daha yayınlanamadan oyun kadrosu ve senaryosu ile çok konuşulan dizinin, başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz paylaşıyor. Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştıkları Cenk'in yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye, İnsanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi” mottosu ile hareket ederek, aile bağlarının önemini bir kez daha seyircinin gözleri önüne serecek. Yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Celen otururken, senaryosunu ise Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme aldı. Senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi başarılı isimler rol alıyor.

ELİMİ BIRAKMA 2. BÖLÜM FRAGMANI

İLK BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Elimi Bırakma ilk Bölümde; Amerika'da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert'le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika'daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk'in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk'in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

Azra ve Cenk’in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.