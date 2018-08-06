Elimi Bırakma 4'ncü yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 3'ncü bölümde neler yaşandı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma yayınlanan 3.bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.Kardeşini arayan Azra'nın yolunun Feride ile kesişmesi ve Cenk'in ailesinden giderek uzaklaşması dizinin en dikkat çeken anlarıydı. Son bölümünün ardından dizinin 4.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Elimi Bırakma dizisinin 4'ncü bölüm fragmanı ELİMİ BIRAKMA 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kardeşi için arayışta olan Azra’nın yolu Feride Hanımla kesişir. Feride Hanımla karşılaşmak Azra için dönüm noktası olacaktır. Kimi kimsesi yok diye bilen Azra, Feride Hanıma insanlık namına bakar. Azra’nın bu iyi yürekliliği karşısında Feride Hanımın küçük oyunu Azra’ya yeni kapılar açacaktır.

Cenk’in ailesinden giderek uzaklaşması işi daha da yokuşa sürükler. Bulaşıkhanede çalışan Cenk dışarıdan gelen aksiliklere karşı sabrıyla sınanır. Aynı esnada Mert’in bulunması için elinden geleni ardına koymayan Cenk, Azra ile kardeşinin derdine düşerler.

Avukattan hayat sigortasından kalan parayı öğrenen Azra Sumru’nun karşısına dikilir. Sumru Azra’nın karşısında zorlu bir sınava girer.

Feride Hanımın yokluğunda Çelen ailesinde olacak olanlar kıyameti de arkasında getirecektir. Azra bu sınavı nasıl verecektir? Cenk bu duruma nasıl tepki verecektir?