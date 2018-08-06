  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Elimi Bırakma 4'ncü yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 3'ncü bölümde neler yaşandı?

Elimi Bırakma 4'ncü yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 3'ncü bölümde neler yaşandı?

Her Pazar TRT 1 ekranlarında izleyici karşısında çıkan sevilen dizi Elimi Bırakma'nın 4'ncü yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin 3'ncü bölümünde neler yaşandı ? Azra Mert'e ulaşabilecek mi? İşte Elimi Bırakma 4'ncü bölüm fragmanı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-08-2018 12:49 - Güncelleme: 06-08-2018 12:49

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma yayınlanan 3.bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.Kardeşini arayan Azra'nın yolunun Feride ile kesişmesi ve Cenk'in ailesinden giderek uzaklaşması dizinin en dikkat çeken anlarıydı. Son bölümünün ardından dizinin 4.bölüm fragmanı yayınlandı.  İşte Elimi Bırakma dizisinin 4'ncü bölüm fragmanıELİMİ BIRAKMA 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kardeşi için arayışta olan Azra’nın yolu Feride Hanımla kesişir. Feride Hanımla karşılaşmak Azra için dönüm noktası olacaktır. Kimi kimsesi yok diye bilen Azra, Feride Hanıma insanlık namına bakar. Azra’nın bu iyi yürekliliği karşısında Feride Hanımın küçük oyunu Azra’ya yeni kapılar açacaktır.

Cenk’in ailesinden giderek uzaklaşması işi daha da yokuşa sürükler. Bulaşıkhanede çalışan Cenk dışarıdan gelen aksiliklere karşı sabrıyla sınanır. Aynı esnada Mert’in bulunması için elinden geleni ardına koymayan Cenk, Azra ile kardeşinin derdine düşerler.

Avukattan hayat sigortasından kalan parayı öğrenen Azra Sumru’nun karşısına dikilir. Sumru Azra’nın karşısında zorlu bir sınava girer.

Feride Hanımın yokluğunda Çelen ailesinde olacak olanlar kıyameti de arkasında getirecektir. Azra bu sınavı nasıl verecektir? Cenk bu duruma nasıl tepki verecektir?

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Elimi Bırakma 4'ncü yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 3'ncü bölümde neler yaşandı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro