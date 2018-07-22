Elimi Bırakma 2. bölüm fragmanı

Elimi Bırakma 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler olacak? Elimi Bırakma 29 Temmuz 2018 Pazar akşamı TRT 1'de...

ELİMİ BIRAKMA KONUSU: Feride Hanım, Türkiye'nin saygın yemek şirketlerinden olan PiştimCatring Şirketler Grubu'nun sahibidir. Azı da çoğu da görmüş olduğundan açın da tokun da halinden anlayan bir kadındır. Kocasını genç yaşında kaybettikten sonra çaresiz ve parasız kalan Feride Hanım, sırtına 2 yaşındaki oğlunu alıp yaptığı “beyran” çorbasını satarak evine ekmeğini götürmüştür. Zorlu geçen yıllarla birlikte bir kadının hayatına değmesi adeta sihirli değnek etkisi yaratmıştır Feride Hanım'ın hayatında. Feride Hanım'ın yemeklerini yiyen ve müdavimi olan bir girişimci kadın, Feride Hanım'a kendi işini kurması için aracı olur. Artık her zamankinden daha fazla çalışması gerektiğini bilen Feride Hanım aldığı desteğin hakkını vermek adına çalışmış, sonunda da küçük bir dükkandan zincirler haline gelen esnaf lokantaları olan bir şirket sahibi olmuştur. Hayatına sihirli bir değnek gibi değen girişimci kadının yardımlarını unutmamıştır hiçbir zaman ve bu sebepledir ki o da her daim başka insanların sihirli değneği olmak üzere adımlar atar.

Cenk babasının ölümünden kendini mesul tutarak büyümüştür. Yaptıkları kazada kendini suçlamış, içselliğinden uzaklaşmıştır. Amerika'da okumak istemesi, vatanına döndüğünde ailesinin yanında kalmak istememesinin temelinde ailesiyle yüzleşmek, geçmişini söküp atamamak vardır. Bu sebepledir ki aile şirketini satıp başka bir işe yönelmek istemesi; bu sebepledir ki babaannesiyle geçinememesi ve bu sebepledir ki kazadan sonra çocuksu yanını kaybetmesi.

Cenk kendini ailesinden soyutlayarak büyümüştür. Bu da onun yalnız ve bencil olmasına neden olmuştur. Oysa babaannesi Feride de Arif'in ölümünden kendisini mesul tutup, aynı acıda kavrulmaktadır! Arif'e git diyen kendisidir!

Yirmili yaşların başında, son derece güzel, zeki, saygılı ve önemli bir tekstilcinin kızıdır Azra. Amerika da aşçılık eğitimi almaktadır. Babasının onu çağırmasıyla yurda döner. Üvey annesi Sumru, üvey kardeşi Cansu, müzik dehası olan otizmli kardeşi Mert ve babası ile birlikte yaşarlar. Ancak her şey tek bir gecede yerle bir olur. Eve gelen bir haber her şeyi yerle bir eder.Azra'nın babası bir yangında ölmüştür!

Azra babasını kaybettiği sırada iflas ettiklerini öğrenir. Üvey annesi Sumru ise hayat sigortasından kalan parayı Azra ve Mert'ten gizleyerek kendisine yeni bir hayat kurar.

Azra, otizmli kardeşi Mert ile birlikte hayata tutunma çabasına girer. Ancak bu yolda zorluklarla karşılaşır. Ne yapacağını şaşıran Azra kardeşiyle birlikte ölmeyi bile düşünür ama yapamaz. Ne olursa olsun yaşamalı, hayata tutunmalıdır! Kardeşinin eğitimine devam edebilmesi için kolları sıvar. Çalışması gereklidir ve aldığı eğitim dahilinde iş arar. İstanbul'daki restoranlarda kendisine fırsat kollar. En son gidip görüştüğü yerde Feride Hanım'ın catring şirketine bağlı olan Piştim Restorant'dır. Oradaki müdür Azra'nın Türk mutfağına hakim olmamasından ötürü kızı geri çevirir. Azra üzgün oradan giderken bir umut telefon numarasını bırakır.

Feride Hanım dağılmış ailesini nasıl bir arada tutup, hizaya getireceğini düşünmek için eski günlere dönüp, iş hayatına başladığı ilk güne döner. O da Azra gibi satış yapar. Bu sırada oğlunun hayalini görür Feride Hanım ve bir hayalin peşine giderken yuvarlanır merdivenlerden ve Azra'nın onu bulmasıyla hayatları kesişir.

Kısa süreli hafızasını kaybeden Feride Hanım'a kucak açan, sahiplenen, bir dediğini iki etmeyen Azra olur. Feride Hanım'ın kim olduğunu bilmeden, samimiyetle ilgilenir kadınla. Elinde olan son parasıyla kadının hastane masraflarını beklentisiz bir şekilde karşılar. Kadının toparlayıp, sıhhatine kavuşması için ilaçlarını alır. Tek göz tutup başını soktuğu eve düşen tanrı misafirine elinden geldiğince iyi bakar. Feride Hanım'ın iyileşip kuvvetine kavuşması için kadının sevdiği yiyeceklerden alır. Olmayan parasını kadına harcar. Severek, içtenlikle yapar bunu. Bir yandan da eğitimini aldığı aşçılık üzerine iş arar. Feride Hanım'ın şirketiyle görüşecektir ancak görüşmeye Feride Hanım yüzünden gidemez. Feride Hanım kısa süre içinde sağlığına kavuşur ama bunu Azra'ya belli etmez. Aklına bir fikir gelir ve bu fikri hayata geçirebilmek için Azra'nın doğru insan olup olmadığını ölçüp tartmaya başlamaya karar verir.

Başlarda tatlı, sevimli bir ihtiyarken çekilmez, huysuz bir kadına dönüşür Feride Hanım. Amacı Azra'nın sabrını zorlamak, baskı altında nasıl bir insan olduğunu gözlemleyebilmektir. Azra'nın iş görüşmesine gitmesini engeller, kızın elindeki son parasına kadar harcatır, kıza ters davranır ama asla Azra'dan ters bir hareket görmez. Kızın hiç tanımadığı birine olan bu davranışı etkiler Feride Hanım'ı. Kendi ailesi, canı, kanı kadına etmediğini bırakmamışken hiç tanımadığı bir kızın ona yaptıklarına şaşırır. Hoşuna da gider. En sonunda ailesine ders verme yolundaki amacında Azra'nın doğru insan olduğuna inanır!

Ailesini nasıl hizaya getireceğini düşünen Feride Hanım bunun yolunun mirasıyla olacağıyla inanır. Akıllı, dürüst, zeki ve iyi bir insan olan Azra'ya tüm mirasını bırakmaya karar verir!

Şirketin Ceo'su Azmi bey şirketi ele geçirmeyi arzulamaktadır. Bunun içinde sinsi bir planı devreye sokmuştur. Cenk'in Amerika'da okumasını, Melis'in Efkan ile tanışmasını ve Arda'nın uyuşturucuya başlamasına vesile olur. Böylelikle ailede şirketle ilgilenecek kimse kalmayacak, söz sahibi olabilecektir. Ancak Azmi Bey'in bu planı Cenk'in değişimiyle son bulacaktır. Başta kardeşlerinin hayatına el koyan Cenk bir süre sonra da Feride Hanım'ın arzuladığı gibi şirket işleriyle yakından ilgilenecek ve ilerinde yaşayan düşmanla büyük bir mücadeleye girecektir.

Elimi Bırakma ; toplumun temel yapı taşı olan ailenin önemini vurgularken, bir arada olabilmenin emek gerektirdiğini, ailenin verilen emekler sonucu bir arada kök salacağını gösteren bir aile dramasıdır.