Elif ve Cansu neden birbirine girdi?

Gelinim Mutfakta 94. Bölümde Elif ve Cansu birbirlerine bağırarak tartıştılar; ama, niye? Elif, bugünün neşeli kişisiydi. Yaptığı taklitlerle herkesi eğlendirmesini bildi. Bu konuda da Cansu'nun yardımı da alkışları hak etti. Elif ile Cansu, puanlama sonrası sürekli tartışan Nurten Hanım ve gelini Özlem'in o anki durumlarını taklit etmeye başladılar. İkili olayı abarttıkça, sesleri giderek yükseldi. O an bu sesleri duyan olsa gerçek bir kavga var sanırdı. Öyle ki olayı sonradan fark eden Cansu'nun kaynanası Sevgül Hanım gerçekten kavga ediyorlar sandı. Kaynanalar odasında bu gelişmeleri Fatih Ürek ile izleyenler kahkahalarını tutamadılar. Nurten Hanım ve Özlem'in tepki verecekleri düşünülürken, onlar da kahkahalarla ile bu sahneleri izlediler...