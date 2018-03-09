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Elif Şadoğlu kimdir nereli kaç yaşında sevgilisi var mı yeniden Survivor'da

Elif Şadoğlu kimdir nereli kaç yaşında sevgilisi var mı yeniden Survivor'da

TV8'in Survivor 2018'i tüm hızıyla devam ederken, iki yeni yarışmacı daha katılacak. 2017 yılında Survivor'da yarışan Elif Şadoğlu Survivor 2018'e yeniden katılacak. Peki Survivor 2018'e yeniden katılacak Elif Şadoğlu kimdir nereli kaç yaşında sevgilisi var mı?

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 17:02 - Güncelleme: 09-03-2018 17:02

Survivor 2018 tüzm hızıyla devam ediyor. TV8'de yayınlanan Survivor 2018'de rekabet ve macera izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Biliyorsunuz, bu yıl Survivor 2018'e birçok isim sonradan yarışmaya katılıyor. Şimdi de Survivor 2018'e yeniden katılacağı iddia edildi. En son Ecem Karaağaç'ın sakatlanıp yarışmadan ayrılmasının ardından kadro iyice eksik kalınca, Survivor'a yeni isimler dahil olacak. Bu isimlerden biri de 2017 yılında Survivor'da yarışan Elif Şadoğlu. Güçlü yapısıyla bilinen Elif Şadoğlu'nun Survivor 2018'de yer alacağı ve All-Star takımında olacağı iddia ediliyoru. Peki Survivor'a sonradan katılacak olan Elif Şadoğlu kimdir nereli kaç yaşında ve sevgilisi var mı? İşte Elif Şadoğlu hakkında tüm detaylar haberimizde.

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR;  Survivor 2017 gönüllüler takımının favori olan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yarışmacılarından. 1992 yılında doğan Elif Şadoğlu, İstanbul’da yaşamaktadır. Bugüne kadar katılım gösterdiği 184 yarışmadan 105 galibiyet 79 mağlubiyet gibi bir performans gösteren Elif Şadoğlu’nun istatistikleri de ne kadar iddialı bir Survivor yarışmacısı olduğunu kanıtlar nitelikte. 

Survivor 2017’ye katılmadan önce İstanbul Ataşehir’de bir spor merkezinde Fitness eğitmeni olarak çalışan Elif Şadoğlu, 2014, 2015 ve 2016 Türkiye Fitness Şampiyonluğu ve 2014 yılında TVG Fitness şampiyonlukları yaşama başarısı gösterdi.

Özel hayatından ziyade, yıllardır hayatını verdiği fitness ile kariyeri ve başarıları ile anılmayı tercih eden iddialı Survivor gönüllüler yarışmacılarından olan Elif Şadoğlu, yıllardır yaptığı antrenman ve vücut geliştirme çalışmaları, fitness şampiyonlukları ile, nasıl 300 bin kişinin arasından seçilmesi şans değilse Survivor 2017’yi kazanırsa bunun kesinlikle şans olmayacağını gösteren yarışmacılardan.

ELİF ŞADOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM; sosyal medya hesaplarına bakıldığında Elif Şadoğlu'nun sevgilisi olmadığı görülüyor.

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