Elif holding kimin esrarengiz sahibi Hakan Salargil kimdir?

Medyadan uzak olan Hakan Salargil Elif Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Şirketi Elif Holding Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri. Buna rağmen sahibinin ismi pek bilinmiyordu.

Hakan Salargil'in eşi Melis Göral Salargil mücevher tasarımları ile sosyete camiasında tanınıyor. Hakan Salargil ise büyük bir koleksiyoner. Bunun dışında jet sosyetenin zengin isimleri Melis ve Hakan Salargil hakkında fazlaca bir bilgi bulunmuyor.

Hakan Salargil ile eşi Elif Göral Salargil Bebek'te yaşıyorlar. Hakan Salargil medyadan uzak dururken eşi Elif Göral takıları ile gündemde.

Bugün Hollandalı Alpha Flexibles BV adlı şirketin Elif Holding AŞ'nin çoğunluk hisselerini devralması ile gündeme gelen Hakan Salargil hakkında şirketinin sitesinde dahi bilgi yok. Hakan Salargil yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketinin satışına ilişkin şunları söyledi:

-“Elif, kurulduğu 1972 yılından bugüne yüksek kalite ve hizmet standartları ile bütünleşmiş sürdürülebilirlik anlayışı ile esnek ambalaj sektöründe küresel bir referans şirket olmayı hedeflemektedir. Hizmet sunmakta olduğu çokuluslu dünya markalarının takdiri ile üretim yaptığı coğrafyalarda ve satışlarının yoğunlaştığı Avrupa’da hızlı tüketim ürünleri segmentinde pazar lideri konumundadır. Elif, son teknolojileri ve sektördeki eğilimleri yakından takip ederek sürekli gelişimi ve yenilikçiliği amaçlamaktadır. İştirak ettikleri şirketlerde yüksek büyüme ve kurumsallık alanlarına katkı sağlayan Turkven ile beraber, yatırımlarımızı daha da hızlandırarak Elif ayak izini genişleteceğimize ve küresel platformda lider esnek ambalaj şirketlerinden biri olacağımıza inancım tam.”

23 YILDIR DEVLER LİSTESİNDE... Üretimin yüzde 50'sini ihraç eden Elif Plastik 1995 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alıyor. Şirket, son açıklanan listeye 584 milyon lira ciro ile 269'uncu sırada yer aldı.