Elif Doğan Buse kimdir aslen nereli hayatını değiştiren detay

Elif Doğan Buse kimdir, aslen nereli kaç yaşında anne babası kim soruları merak edildi. Buğulu sesi ile genç yaşta dikkatleri üzerine çeken isim Elif Doğan Buse'nin hayatı bir müzik yarışması ile değişti. Dedesinin bağlaması ile müziğe başladı. Aslen Kocaeli doğumlu olan ve 1993 yılında doğan genç yetenek TRT Müzik'te Aşk İçin adlı eğlence müzik programı yapıyor.

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR: Elif Buse Doğan, 1993 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli'de tamamlayan Elif Buse Doğan, müzik hayatına ilk olarak 2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlama ile başladı. İlköğretim eğitimi esnasında Kocaeli'de ilköğretimler arasında yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu.

2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından mezun oldu. Elif Buse Doğan, üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı birincilikle bitirmiştir. Yüksek Lisans eğitimine Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda yapan Elif Buse Doğan, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler korosuyla bir çok konsere katıldı.

Elif Buse Doğan, bir süre TRT MÜZİK’te her hafta canlı yayınlanan AŞK İÇİN isimli müzik eğlence programı hazırlayıp sundu.(2016-2017)

‘’ELİF ZAMANI’’ isimli ikinci solo albüm çalışmasını 23 Şubat 2018’de çıkaran Doğan, TRT Müzik’te her hafta yayınlanan ‘NEFESTEN SESE’ isimli müzik eğlence programını sunmaktadır.

ELİF BUSE DOĞAN ÖDÜLE DOYMUYOR: Elif Buse Doğan ilk albümü ’Bihaber’ ve iki single çalışması ‘Gel Sevduğum’ , ‘Küp İçinde Nişaşta’ türküleri, yüreklere değen kadife sesi, samimi duruşu, türkülere olan sevdası ile müzik severlerden tam not aldı. Müzik severlerin beğenisiyle beraber, emin adımlarla başarılı işlere imza atan Elif Buse Doğan, Mart ayında üç ödülle beraber taçlandı.

Bu sene Trt Müzik ekranında, Trt Radyo Sanatçısı olan Nusret Yılmaz’ la beraber yaptıkları ‘Aşk İçin’ müzik, eğlence programıyla, geçtiğimiz gece on yedincisi yapılan İnternet Medyası Magazin Oskarları Ödül Töreni’ n de en iyi müzik eğlence program ödülünü alarak, başarılarına devam ediyor.