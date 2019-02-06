Elif Aksu Neymar'ın doğum günü partisine damga vurdu

Sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek olan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 27.yaş gününü verdiği bir partiyle kutladı. Neymar'ı takım arkadaşları ve birçok tanıdık futbolcu yalnız bırakmazken partiye katılanlar arasında tanıdık bir isim dikkat çekti.

KIRMIZI RENK TAMALI PARTİ: 5 Şubat'ta girdiği 27. yaşı için hafta sonu ailesi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Neymar'ın partisine birçok ünlü isim katıldı. Kırmızı renk temalı bir partiye birçok futbolcu ve ünlü isim katılırken, o isimler arasında bir de Türk model yer aldı. Adı, geçtiğimiz aylarda Brezilyalı futbolcuyla aşk dedikodularına karışan ünlü model Elif Aksu da Neymar'ın doğum günü partisine katıldı.