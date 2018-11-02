Elektromanyetik parazitleri engelleyebilen teknoloji geliştirildi!

İnsan sağlığına çok büyük derecede zarar verebilecek olan elektromanyetik parazitler (EMI), tabletlere, akıllı telefonlara, drone'lara, çiplere de zarar verebiliyor. Elektromanyetik etkileri azaltmaya yönelik çözümlerin, 2022 yılına kadar 7 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Yale University de dahil olmak üzere bir çok üniversite ve profesör, elektromanyetik etkileri azaltmak için çalışıyor. Çalışmada, NYU Tandon School of Engineering profesörlerden Andre Taylor'ın, 2012'de öncülük ettiği bir yöntem olan spin-spray layer-by-layer (SSLbL) işlemleri kullanılıyor. Sistem, tersine yüklü bileşiklerin sıralı nanometre kalınlığında mono tabakalarını biriktiren döndürmeli kaplama cihazı üzerine monte edilmiş sprey kafaları kullanıyor.

Nanometre-seviye kontrolü sağlanacak

SSLbL metodu, mimarinin üstünde, nanometre-seviye kontrolü de sağlıyor. Üreticiler, iletkenlik ve geçirgenlik gibi spesifik özellikleri değiştirmesine rağmen bu metodun kullanılmasına izin veriyor çünkü bu yöntem, bileşimin katmanında değişim yapılabilmesine olanak sağlıyor ayrıca nispeten daha hızlı ve daha ucuz.