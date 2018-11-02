  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Elektromanyetik parazitleri engelleyebilen teknoloji geliştirildi!

Elektromanyetik parazitleri engelleyebilen teknoloji geliştirildi!

İnsan sağlığına çok büyük derecede zarar verebilecek olan elektromanyetik parazitler için çalışmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Maliyeti yüksek olan çözümlerin 2022 yılına kadar son bulması bekleniyor

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-11-2018 08:54 - Güncelleme: 02-11-2018 08:54

İnsan sağlığına çok büyük derecede zarar verebilecek olan elektromanyetik parazitler (EMI), tabletlere, akıllı telefonlara, drone'lara, çiplere de zarar verebiliyor. Elektromanyetik etkileri azaltmaya yönelik çözümlerin, 2022 yılına kadar 7 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Yale University de dahil olmak üzere bir çok üniversite ve profesör, elektromanyetik etkileri azaltmak için çalışıyor. Çalışmada, NYU Tandon School of Engineering profesörlerden Andre Taylor'ın, 2012'de öncülük ettiği bir yöntem olan spin-spray layer-by-layer (SSLbL) işlemleri kullanılıyor. Sistem, tersine yüklü bileşiklerin sıralı nanometre kalınlığında mono tabakalarını biriktiren döndürmeli kaplama cihazı üzerine monte edilmiş sprey kafaları kullanıyor.

Nanometre-seviye kontrolü sağlanacak
SSLbL metodu, mimarinin üstünde, nanometre-seviye kontrolü de sağlıyor. Üreticiler, iletkenlik ve geçirgenlik gibi spesifik özellikleri değiştirmesine rağmen bu metodun kullanılmasına izin veriyor çünkü bu yöntem, bileşimin katmanında değişim yapılabilmesine olanak sağlıyor ayrıca nispeten daha hızlı ve daha ucuz.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Elektromanyetik parazitleri engelleyebilen teknoloji geliştirildi! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • akif 02 Kasım 2018 09:20 Hacı bu yazdığından sen ne anladın ki ? yayınlıyorsun

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro