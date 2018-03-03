  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Elektro şoklu sapık tutuklandı

Elektro şoklu sapık tutuklandı

Kağıthane’de 2 ay önce 13 yaşındaki A.G’yi evine kadar takip edip elektro şokla bayıltarak cinsel istismarda bulunan S.S. yakalandı. Küçük kızın babası otobüste gördüğü S.S.’i elleriyle polise teslim etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-03-2018 21:09 - Güncelleme: 03-03-2018 00:09

İddiaya göre 7. Sınıf öğrencisi A.G. okulundan evine giderken takip edildiğini anlayınca yolunu değiştirdi. Evinin bulunduğu apartmanın önüne geldiğinde arkasına baktı ve adamı göremedi. Atlattığını düşünerek evlerine girmek için kapıyı açtığında arkasından gelen S.S., küçük kıza sert bir şekilde vurdu. Yere düşen kızı elektro şok cihazıyla bayılttı. Evin salonunda cinsel istismarda bulunduğu A.G. Kendine gelip bağırınca S.S., evdeki tablet bilgisayarı çalarak kaçtı. 

A.G.’nin babası kızına saldıran saptığı aylar sonra otobüste gördü. Otobüsü Gültepe polis merkezine çektirip S.S.’i polise teslim etti.

Üst aramasında şüpheli S.S.nin üzerinden elektro şok cihazı çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.S., İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Elektro şoklu sapık tutuklandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro