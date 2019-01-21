Elektrik indiriminde detaylar belli oldu 10 milyon kişi yararlanacak

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devletin karşılamasına yönelik düzenlemenin detayları belli oldu. 2.5 milyon hane, 10 milyon kişi bu destekten yararlanacak.

Elektrik indiriminde detaylar belli oldu 10 milyon kişi yararlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devletin karşılamasına yönelik düzenlemenin detayları belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devletin karşılamasına yönelik düzenlemeden 10 milyon kişinin yararlanacağını bildirdi.

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Elektrik indiriminde detaylar belli oldu 10 milyon kişi yararlanacak

Bakan Dönmez, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik desteğinin uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu söyledi. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bakanlar düzeyinde toplandığını belirten Dönmez, bakanlıkların çalışmasının devam ettiğini söyledi.

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Elektrik indiriminde detaylar belli oldu 10 milyon kişi yararlanacak

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası üç bakanlığın bir araya gelip çalışmalara başladığını belirten Dönmez şu ifadeleri kullandı: "Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor.

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Elektrik indiriminde detaylar belli oldu 10 milyon kişi yararlanacak

NE ZAMAN BAŞLAYACAK... Yardımların ne zaman başlayacağı konusu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor.

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