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Elektrik faturası ya kısalacak ya da uzayacak

Elektrik faturası ya kısalacak ya da uzayacak

Uzun olması ile sık sık gündeme gelen elektrik faturası için Bakanlık harekete geçti. Buna göre faturada yer alan bazı kalemler çıkarılacak.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 13:47 - Güncelleme: 06-02-2019 13:47

Uzunluğu ile başta sosyal medya olmak üzere sürekli gündeme gelen elektrik faturalar ile ilgili yeni gelişme söz konusu. Buna göre elektrik faturaları ya içerik yönünden daha sade hale getirilecek. Bu kapsam da faturada yer alan kalemlerin sayısı azaltılacak. Aynı zaman ise şuan faturalarda yer almayan kalemler faturaya eklenebilir.


Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta çarşamba günü elektrik dağıtım şirketlerinin patronları ve üst yöneticileriyle bir araya geldi. Dönmez, patronlara hizmet kalitesini etkileyen elektrik kesintileri ve arızalar konusunda bazı hatırlatmalarda bulundu.

Dönmez, elektrik arıza ve kesintilerinin abone şikayetlerinin ilk sırasında geldiğine işaret ederek, “Arızalara ve kesintilere daha hızlı müdahale edin. Müşteri memnuniyetini artırın” talimatı verdi. Abonelerin, elektrik bağlantı taleplerinin de kısa sürede karşılanmasına özen gösterilmesini isteyen Dönmez, "Abonelerin; talep, şikayet ve önerileri için çağrı merkezine sorunsuz erişimini sağlayın” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 14:17 Sayaç okuma Dağıtım bedeli hat bakım bedeli gibi kavramlar var bunlar nedir ki bunları kaldırsınlar kdv yi de indirsinler. Yoksa fatura kısalacak diye bazı maddeleri isim olarak kaldırmaları önemli değil.

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