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Elektrik doğalgaz abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak

Elektrik doğalgaz abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak

Elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mart ayı itibarıyla işlemlerin yapıacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 12:56 - Güncelleme: 01-02-2019 12:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, tüm  bakanlarlıkların ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan Bürokrasinin  Azaltılması ve e-Devlet Toplantısı'nda gelinen son durum değerlendirildi. Oktay, toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi ile yapısal bir dönüşüm gerçekleştirildiğini, stratejik  kararların hızla alınıp uygulandığını belirtti.

Yeni sistemle beraber başlayan stratejik dönüşümün sahada vatandaşa  yansıdığı alanlardan birinin de e-devlet olduğunu anlatan Oktay, uzun süredir  üzerinde çalıştıkları bürokrasinin azaltılması ve kamuda işlerin şeffaf hale  getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdıklarını  vurguladı.

KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM YAŞANACAK:  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla "obez  devletten" kurtulmak için önemli bir adım attıklarını bildiren Oktay, çok daha  dinamik bir devlet yapısına dönüşmek adına kamunun sunduğu hizmetlerde önemli bir  sadeleştirme yaptıklarını kaydetti. Kamunun vatandaşlara, özel sektöre ve kendisine verdiği hizmetlerin  çok büyük bir bölümünü e-Devlet'e entegre ettiklerini vurgulayan Oktay, "2019  sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm  Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlayacağız. e-Devlet  hayata geçtikçe bürokrasi de azalacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Oktay, bundan sonraki aşamada, sistemi akıllılaştırarak, kamuda  dijital dönüşümü tamamlamaya yönelik adımlar atacaklarını aktardı.

ABONELİK İŞLEMLERİ E-DEVLET'TEN: Amaçlarının vatandaşın işini kolaylaştırmak, kamunun iş yükünü  hafifletmek olduğuna değinen Fuat Oktay, "Vatandaşlarımızın en çok vaktini alan  işlemlerden birisi de abonelik işlemleri. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Bir  süredir bu alanda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Mart ayı itibarıyla elektrik,  doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaya  başlanacak. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden  yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin  tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. e-Devlet üzerinden işlem yapamayan  vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek."  ifadelerini kullandı.

SIFIR BELGE HEDEFİ: Devlet olarak vatandaşın beyanını esas alan, belgesiz ve hızlı hizmet  sunumuna odaklandıklarına işaret eden Oktay, şunları kaydetti: "Dijital dönüşümle birlikte kamunun ürettiği ve tuttuğu hiçbir  bilgiyi, belge olarak vatandaşımızdan talep etmeden sadece vatandaşımızın  beyanını esas alarak hizmet vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kurumlar arası  verinin paylaşılmasına yönelik süreçleri belirleyerek gerekli hukuki altyapının  oluşturulmasına yönelik çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. Sistemi  akıllılaştırarak, kamunun önemli ölçüde tasarruf etmesinin önünü açacağız. Bunlar  için de öncelikle kamudaki sistemlerin birbirleriyle tam olarak entegrasyonunu  tamamlayıp, yapay zeka dahil ileri teknolojileri etkili bir şekilde  uygulayacağız."

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FUAT OKTAY KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kimdir aslen nereli ve kaç yaşında? Fuat Oktay'ın eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi. Fuat Oktay nereli? : 1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğan

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