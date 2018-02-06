Elektrik direğine çıkan şahıs feci şekilde can verdi!

Elektrik direğine çıkan şahıs feci şekilde can verdi!

İstanbul Tuzla’da İçmeler hızlı tren istasyonu yakınında elektrik direğine çıkan şahıs, akıma kapılarak feci şekilde can verdi. Tellerde asılı kalan şahsın indirilmesi sırasında sefer halindeki bir tren Gebze istasyonunda bekletildi.

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Elektrik direğine çıkan şahıs feci şekilde can verdi!

Olay, akşam saatlerinde Tuzla ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi İçmeler istasyonu yakında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi, istasyonda bulunan yüksek gerilim hattına çıktı. 24 bin voltluk elektrik hattındaki akıma kapılan kişi, yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yüksek gerilimin kesilmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yanan vatandaşın cansız bedenini halat yardımıyla indirdi.

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Elektrik direğine çıkan şahıs feci şekilde can verdi!

Kimliği belirsiz kişi, gerekli incelemenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olay nedeni ile tren seferleri durduruldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Elektrik direğine çıkan şahıs feci şekilde can verdi!

İstanbul Tuzla’da İçmeler hızlı tren istasyonu yakınında elektrik direğine çıkan şahıs, akıma kapılarak feci şekilde can verdi. Tellerde asılı kalan şahsın indirilmesi sırasında sefer halindeki bir tren Gebze istasyonunda bekletildi.

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