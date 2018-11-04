Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti!

ANTALYA’nın Kaş ilçesine bağlı Karadağ Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda; Devran Tunahan Köscü (17), serada ilaçlama için kullanılan ilaç motorundaki elektrik akımına kapıldı.
Köscü, yakınları tarafından götürüldüğü Demre Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye kurtarılamadı.
Köscü’nün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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