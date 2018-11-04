Elçin Sangu'nun 'Çarpışma' dizisinden sonraki hedefi çok büyük

BeStyle Dergisi'ne kapak olan Elçin Sangu, ''Operanın müzik ve oyunculuk sergilendiği bir sanat dalı olmasından dolayı aslında teknik olarak zaten oyunculuk yapıyorsun. Tek farkı kamera karşısında olmaması ve canlı performans sergileniyor olması. Konservatuvar okuduğum zamanda, öğrenmek zorunda olduğumuz, şarkı söylemek, enstrüman çalmak, dans etmek, dil öğrenmek şu an yaptığım mesleğin temelini oluşturdu diyebilirim'' şeklinde konuştu.