Elçin Sangu'nun 'Çarpışma' dizisinden sonraki hedefi çok büyük

Çarpışma dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu Elçin Sangu, hayalindeki rolü açıkladı... Elçin Sangu kimin hayatını oynamak istiyor?..

Elçin Sangu'nun 'Çarpışma' dizisinden sonraki hedefi çok büyük

KİRALIK Aşk dizisindeki performansıyla Türk izleyicisinin beğenisini kazanan güzel oyuncu Elçin Sangu, Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşamayanlar'daki oyunculuğuyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Elçin Sangu şimdi de Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolünü paylaştığı 'Çarpışma' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Elçin Sangu, BeStyle Dergisi'ne verdiği röportajda hayalindeki rolü açıkladı: ''Lady Diana'yı oynamak.''

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Elçin Sangu'nun 'Çarpışma' dizisinden sonraki hedefi çok büyük

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Bölümü mezunu Elçin Sangu, aldığı eğitimin oyunculuk mesleğinin temelini oluşturduğunu söyledi.

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Elçin Sangu'nun 'Çarpışma' dizisinden sonraki hedefi çok büyük

BeStyle Dergisi'ne kapak olan Elçin Sangu, ''Operanın müzik ve oyunculuk sergilendiği bir sanat dalı olmasından dolayı aslında teknik olarak zaten oyunculuk yapıyorsun. Tek farkı kamera karşısında olmaması ve canlı performans sergileniyor olması. Konservatuvar okuduğum zamanda, öğrenmek zorunda olduğumuz, şarkı söylemek, enstrüman çalmak, dans etmek, dil öğrenmek şu an yaptığım mesleğin temelini oluşturdu diyebilirim'' şeklinde konuştu.

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Elçin Sangu'nun 'Çarpışma' dizisinden sonraki hedefi çok büyük

Oyuncu, 21 yıl önce Paris'te trafik kazasında ölen İngiltere Prensesi Lady Diana'yı canlandırmak istediğini söyledi.

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