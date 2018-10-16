Elçin Sangu ve Kerem Bursin'e şok! Yaşamayanlar dizisi için final kararı...

TÜRKİYE'nin ilk vampir dizisi olan Blu TV Yaşamayanlar dizisi hem oyunculuklar hem de reyting açısından bekleneni veremedi. Bunun üzerine dizi için erken final kararı alındı. Birkan Sokullu, Elçin Sangu, Kerem Bürsin ve Selma Ergenç'in başrolünde yer aldığı dizi erken final bölümüyle ekrana geliyor.