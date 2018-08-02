Elçin Sangu kabul etmeyince Hande Doğandemir kaptı!

Elçin Sangu yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan 'Can Kırıkları' adlı dizide rol almaktan son anda vazgeçince dizinin cast ekibi rol için uygun başka isimlerle görüşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre Sangu'nun yerine Hande Doğandemir'e teklif götürüldü.

Elçin Sangu kabul etmeyince Hande Doğandemir kaptı!

Elçin Sangu yakın zamanda ATV'de ekrana gelmeye hazırlanan 'Can Kırıkları' adlı dizide rol almaktan son anda vazgeçti. Elçin Sangu’ya gözüpek ve neşeli polis kişiliğiyle dikkat çeken Leyla rolü için teklif götürülmüştü. Güzel oyuncu teklifi reddedince dizinin cast ekibi Sangu'nun yerine geçecek kişi için görüşmelere başladı. Güzel oyuncuyla prensipte anlaşılmış ancak daha sonra şartlar uyuşmayınca yollar ayrılmıştı.

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Elçin Sangu kabul etmeyince Hande Doğandemir kaptı!

POLİS HANDE: Cast çalışmaları sona yaklaşan dizide polis Leyla rolü için sürpriz bir ismin kapısı çalındı. Yapım şirketi, Hande Doğandemir ile görüştü. Olumlu geçen toplantı sonrasında eğer ekip prensipte de anlaşırsa Hande Doğandemir, polis karakteriyle seyirci karşısına geçecek. Dizi yeni sezonda ekranda olacak.

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Elçin Sangu kabul etmeyince Hande Doğandemir kaptı!

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Elçin Sangu kabul etmeyince Hande Doğandemir kaptı!

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