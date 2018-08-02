Elçin Sangu kabul etmeyince Hande Doğandemir kaptı!

Elçin Sangu yakın zamanda ATV'de ekrana gelmeye hazırlanan 'Can Kırıkları' adlı dizide rol almaktan son anda vazgeçti. Elçin Sangu’ya gözüpek ve neşeli polis kişiliğiyle dikkat çeken Leyla rolü için teklif götürülmüştü. Güzel oyuncu teklifi reddedince dizinin cast ekibi Sangu'nun yerine geçecek kişi için görüşmelere başladı. Güzel oyuncuyla prensipte anlaşılmış ancak daha sonra şartlar uyuşmayınca yollar ayrılmıştı.