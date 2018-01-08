Elçin Sangu Arapların gönlünü fethetti

Barış Arduç’la birlikte başrol oynadığı ‘Mutluluk Zamanı’ filmiyle gişede hüsrana uğrayan Elçin Sangu’ya Dubai’den güzel haber geldi. Oyuncu, Dubai’de gerçekleşen Uluslararası Arap Festivali’nde ‘En İyi Uluslararası Oyuncu’ seçildi. Elçin Sangu, ödülünü almak için 11 Ocak’ta Dubai’ye gidecek. Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985’te İzmir’de doğdu. Sangu, oyunculuk ve mankenlik yapmaktadır. Haziran 2015’ten Ocak 2017’deki finaline kadar Star TV’de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk’ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20’den fazla ödüle aday gösterildi.Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır. Twitter

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Barış Arduç’la birlikte başrol oynadığı ‘Mutluluk Zamanı’ filmiyle gişede hüsrana uğrayan Elçin Sangu’ya Dubai’den güzel haber geldi. Oyuncu, Dubai’de gerçekleşen Uluslararası Arap Festivali’nde ‘En İyi Uluslararası Oyuncu’ seçildi. Elçin Sangu, ödülünü almak için 11 Ocak’ta Dubai’ye gidecek. Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985’te İzmir’de doğdu. Sangu, oyunculuk ve mankenlik yapmaktadır. Haziran 2015’ten Ocak 2017’deki finaline kadar Star TV’de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk’ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20’den fazla ödüle aday gösterildi.Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır. Twitter

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Barış Arduç’la birlikte başrol oynadığı ‘Mutluluk Zamanı’ filmiyle gişede hüsrana uğrayan Elçin Sangu’ya Dubai’den güzel haber geldi. Oyuncu, Dubai’de gerçekleşen Uluslararası Arap Festivali’nde ‘En İyi Uluslararası Oyuncu’ seçildi. Elçin Sangu, ödülünü almak için 11 Ocak’ta Dubai’ye gidecek. Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985’te İzmir’de doğdu. Sangu, oyunculuk ve mankenlik yapmaktadır. Haziran 2015’ten Ocak 2017’deki finaline kadar Star TV’de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk’ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20’den fazla ödüle aday gösterildi.Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır. Twitter

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