Elazığ'da hava çok kötü meteorolojiden alarm geldi

Meteorolojiden arka arkaya 16 alarm geldi ve Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Muş, Bingöl, Elazığ, Urfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Osmaniye, Maraş illeri uyarıldı. 7 ilde kuvvetli kar yağışı beklenirken diğer illerde çok kuvvetli yağmur görülecek. Şiddetli yağış beklenen iller Urfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Osmaniye, Maraş olarak duyuruldu.
ELAZIĞ HAVA DURUMU : Bugün kuvvetli yağış beklenen 9 ilden biri de Elazığ oldu.Meteorolojinin Elazığ hava durumu alarmı şu şekilde geçti: 'Elazığ çevrelerinde beklenen yağışlar, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak (21-75 Kg/m2), yükseklerinde ve gece saatlerinden sonra il genelinde tipi şeklinde yoğun kar yağışı (21-50 cm) olarak tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayı) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Elazığ hava durumu tahminini alarmla duyuran meteoroloji 5 günlük raporu da yayınladı. İşte Elazığ hava durumu tahmini;
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