El ve ayaklarımız neden üşür çözümü için yapmamız gerekenler

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdim, el ve ayak parmaklarındaki kan damarlarının soğuğa ve strese geçici olarak aşırı tepki vermesinin Raynaud Fenomeni rahatsızlığı olduğunu açıklayarak uyarılarda bulundu.

El ve ayak parmaklarındaki kan damarlarının soğuğa veya strese geçici olarak aşırı tepki vermesi 'Raynaud Fenomeni' rahatsızlığı olarak adlandırılır. Çoğu insan için ciddi bir sağlık problemi değildir, ancak bazı kişilerde kan akışındaki azalma hasara neden olabilir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdim Raynaud Fenomeni hakkında açıklamalarda bulundu. Twitter

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Raynaud Fenomeni hakkında bilgi veren Dr. Filiz Erdim, ''Soğuk ortamlarda, vücudumuz ısısını korumaya çalışır. Bunu en uzak noktalara yani ellerimize ve ayaklarımıza kan akışını yavaşlatarak yapar. Kanı bu noktalara taşıyan küçük damar ağını daraltarak kan akışını yavaşlatır. Normal insanlarda bu durum sorun oluşturmaz. Fakat Raynaud Fenomeni'ne sahip olan kişilerde bu arterler normalden daha fazla ve normalden daha hızlı daralır. Bu el ve ayak parmaklarında uyuşma ve renginde beyaz-mavi olarak değişime neden olur. Genellikle yaklaşık 15 dakika sürer. Atardamarlar gevşer ve vücudunuz geri ısınırsa, normale dönmeden önce parmaklarınız şişer ve kızarır'' dedi. Twitter

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DOKU KAYBI: Birincil ve ikincil Raynaud olarak adlandırılan iki tür olduğunu belirten Dr. Erdim, ''Birincil Raynaud altta yatan bir hastalık olmadan ortaya çıkar. Belirtiler genellikle çok hafiftir. İkincil Raynaud başka bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkar. Genellikle, vücudumuzun lupus veya romatoidartrit gibi bağ dokularına saldıran romatolojik durumdur. Daha az yaygındır, ancak cilt yaraları ve kangren gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olma olasılığı daha yüksektir. Kan akımının azalmasına bağlı olarak bu bölgelerdeki hücre ve dokuların ölmesi nedeniyle doku kaybı gelişmesi söz konusudur'' şeklinde konuştu. Twitter

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