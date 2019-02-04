El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçti

YOKSULUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR: 6,5 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi El Salvador'da ülke nüfusunun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede olumsuz yaşam koşullarından kaçan yüz binlerce kişi, diğer Orta Amerika ülkelerinden vatandaşların da katıldığı bir göçmen konvoyu oluşturarak ABD sınırına hareket etmişti.