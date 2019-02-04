El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçiyor

Sağcı Ulusal Birlik İttifakı’nın (GANA) adayı Bukele geçerli oyların 360 bin 626’sını alıp ilk turun en fazla oy alan ismi oldu. Onu 222 bin 386 oyla Carlos Calleja ve 104.781 oyla Hugo Martnez takip etti.
DEVLET BAŞKANI SEÇİLMESİ BEKLENİYOR: Nayib Bukele, ülkede devam eden çete şiddeti ve yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geleneksel partilerin yıpranmasını fırsat bildi. Bukele’nin 10 Mart’ta yapılacak ikinci turda en yüksek oyu alarak devlet başkanı seçilmesi bekleniyor.
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