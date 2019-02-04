El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçiyor

El Salvador'daki devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda en fazla oyu, Osmanlı torunu Nayib Bukele aldı. Bukele'nin mart ayındaki ikinci turdan zaferle ayrılması beklenirken, sandık başında Arap kıyafetli seçmenler vardı.

El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçiyor

Sağcı Ulusal Birlik İttifakı’nın (GANA) adayı Bukele geçerli oyların 360 bin 626’sını alıp ilk turun en fazla oy alan ismi oldu. Onu 222 bin 386 oyla Carlos Calleja ve 104.781 oyla Hugo Martnez takip etti.

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El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçiyor

DEVLET BAŞKANI SEÇİLMESİ BEKLENİYOR: Nayib Bukele, ülkede devam eden çete şiddeti ve yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geleneksel partilerin yıpranmasını fırsat bildi. Bukele’nin 10 Mart’ta yapılacak ikinci turda en yüksek oyu alarak devlet başkanı seçilmesi bekleniyor.

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El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçiyor

ARAP KIYAFETİYLE OY VERMEYE GİTTİLER: Pek çok Bukele taraftarı oy vermeye Arap kıyafetiyle gitti. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla aynı kıyafetlerle sevinç gösterileri düzenlendi.

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El Salvador’un başına Osmanlı torunu Nayib Bukele geçiyor

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