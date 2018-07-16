'El Kaide'nin 'Beyaz Dul'u Türkiye'ye saldıracak!' 30 kadın...

2005 yılında İngiltere’nin başkenti Londra korkunç bir terör saldırısına sahne olmuştu. Germaine Lindsay isimli EL-Kaide üyesi terörist, intihar bombacısı olarak saldırı düzenlemiş ve 26 kişiyi öldürmüştü. O dönem yerel güvenliğin elinden kaçan Lindsay’in eşi Samantha Lewthwaite ise hala bulunabilmiş değil.

'BEYAZ DUL'UN 4 ÇOCUĞU VAR... Jamaika doğumlu Lindsay ile evlenmek için hayatını değiştiren ve 4 çocuk annesi olan 34 yaşında Lewthwaite’e o dönemde “beyaz dul” lakabı takılmıştı. Henüz bulunamayan terörist hakkında ise önceki gün korkunç bir iddia geldi.

KADINLARDAN TERÖR TİMİ KURDU... İlk olarak İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Star Sunday’in gündeme getirdiği iddia İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. 34 yaşındaki beyaz dul lakaplı teröristin bir grup teröristi topladığı ve bu kişilerin kadınlardan oluştuğu iddia edildi.

HEDEFLERDEN BİRİ DE TÜRKİYE... Gazete, şifrelenmiş yazışmalar, telefon kayıtları ve yabancı istihbarat birimlerinin raporlarına dayandırdığı haberde 30 teröristin Türkiye, İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs, İspanya Sahilleri ve Kanarya Adaları’nı hedef aldığı gündeme getirildi.

BİRÇOK İNTİHAR SALDIRISININ ARKASINDAKİ İSİM... Daily Star Sunday, azılı teröristin diğer kadınlara intihar bombası için yelek yapımı ve saldırıyı düzenleme yerleri hakkında eğitim verdiğini yazdı. İngiliz basını Lewthwaite’in Afrika ve Orta Doğu’daki birçok intihar saldırısının arkasında olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar Beyaz Dul lakaplı teröristin, sürekli korumayla gezdiğini ve sadece az sayıda kadına güvendiğini anlatırken, “Kadınları tercih etmesinin sebebi olası bir saldırı öncesinde daha az dikkat çekmeleri” yorumunu yaptı.

17 YAŞINDA MÜSLÜMAN OLDU... İngiltere’de 2005 yılında onlarca kişinin ölümüne neden olan 7/7 saldırılarını gerçekleştiren teröristlerden Jamaikalı Germaine Lindsay’le evli olan ‘’beyaz dul’’ lakaplı Samantha Lewthwaite, 17 yaşında İslam’a geçmiş bir İngiliz. Lewthwaite’nin El Kaide’deki rolünün sanılandan çok daha önemli olduğu ortaya çıktı.