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El Clasico'da Barça şov: Real Madrid'i sahadan sildiler!

El Clasico'da Barça şov: Real Madrid'i sahadan sildiler!

Avrupa'da haftanın maçı Barcelona ile Real Madrid arasındaki sezonun ilk El Clasico'ydu. Barça, rakibini sürklase ederek 5-1 kazandı. Bu sonuçla Barcelona, 21 puana yükselirken, La Liga'da galibiyet hasreti 4 maça çıkan Real Madrid 14 puanda kaldı.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 20:12 - Güncelleme: 28-10-2018 20:12

İspanya La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Camp Nou'da oynanan mücadelede sakatlığından dolayı Arjantinli yıldız Messi forma giymezsen, Suarez hat-trick yaparak maça damga vurdu.

Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı ve 11. dakikada Coutinho ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada VAR kararı sonrası Barcelona'nın kazandığı penaltı atışını Suarez ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı bu skorla sona ererken, Real Madrid 50. dakikada Marcelo ile skoru 2-1'e getirdi. 75 ve 83. dakikalarda yeniden sahneye çıkan Suarez, Barcelona'yı 4-1 öne geçirdi. 87. dakikada Arturo Vidal'ın golüyle Barcelona sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 21'e çıkararak zirvede yer aldı. Real Madrid ise 14 puanla 9. sırada kaldı.

Öte yandan Ronaldo'nun Juventus'a transfer olması ve Messi'nin de sakatlığından dolayı 2007'den bu yana ilk kez iki oyuncu da El Clasico'da forma giyemedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Ekim 2018 21:01 Bu şu mu demek oluyormuş yani; Real Madrid = CR7 ?

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